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Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров
Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров - РИА Новости, 01.09.2021
Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров
Кибермошенники разработали метод получения контроля над видеокартой, обойдя системы безопасности Windows. О новой компьютерной угрозе сообщает Bleeping... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:42
2021-09-01T14:42
2021-09-01T14:42
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кибермошенники разработали метод получения контроля над видеокартой, обойдя системы безопасности Windows. О новой компьютерной угрозе сообщает Bleeping Computer.На одном из хакерских форумов неизвестный в августе предложил выкупить у него метод взлома видеокарт через буфер памяти GPU. Злоумышленники нашли работающую уязвимость в системах, основанных на Windows.Автор вредоносного кода заявил, что его способ работает с видеокартами Radeon и GeForce, а также встроенными графическими ускорителями от Intel.Пока неизвестно, проводили ли хакеры атаки на видеоускорители пользователей компьютеров. Вредоносное программное обеспечение может быть использовано злоумышленниками, например, для скрытого майнинга криптовалют.
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технологии, windows, криптовалюта
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Кибермошенники разработали метод получения контроля над видеокартой, обойдя системы безопасности Windows
. О новой компьютерной угрозе сообщает
Bleeping Computer.
На одном из хакерских форумов неизвестный в августе предложил выкупить у него метод взлома видеокарт через буфер памяти GPU. Злоумышленники нашли работающую уязвимость в системах, основанных на Windows.
Автор вредоносного кода заявил, что его способ работает с видеокартами Radeon и GeForce, а также встроенными графическими ускорителями от Intel.
Пока неизвестно, проводили ли хакеры атаки на видеоускорители пользователей компьютеров. Вредоносное программное обеспечение может быть использовано злоумышленниками, например, для скрытого майнинга криптовалют.