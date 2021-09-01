https://ria.ru/20210901/videokarta-1748170547.html

Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров

Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров - РИА Новости, 01.09.2021

Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров

Кибермошенники разработали метод получения контроля над видеокартой, обойдя системы безопасности Windows. О новой компьютерной угрозе сообщает Bleeping... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:42

2021-09-01T14:42

2021-09-01T14:42

наука

технологии

windows

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кибермошенники разработали метод получения контроля над видеокартой, обойдя системы безопасности Windows. О новой компьютерной угрозе сообщает Bleeping Computer.На одном из хакерских форумов неизвестный в августе предложил выкупить у него метод взлома видеокарт через буфер памяти GPU. Злоумышленники нашли работающую уязвимость в системах, основанных на Windows.Автор вредоносного кода заявил, что его способ работает с видеокартами Radeon и GeForce, а также встроенными графическими ускорителями от Intel.Пока неизвестно, проводили ли хакеры атаки на видеоускорители пользователей компьютеров. Вредоносное программное обеспечение может быть использовано злоумышленниками, например, для скрытого майнинга криптовалют.

https://ria.ru/20210814/dipfeyk-1745306675.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, windows, криптовалюта