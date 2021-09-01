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В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего в воду вертолета ВМС США
В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего в воду вертолета ВМС США - РИА Новости, 01.09.2021
В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего в воду вертолета ВМС США
Один член экипажа упавшего у берегов Калифорнии вертолета ВМС США спасен, пятеро пропали без вести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:57
2021-09-01T08:01
в мире
калифорния
сша
сан-диего
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один член экипажа упавшего у берегов Калифорнии вертолета ВМС США спасен, пятеро пропали без вести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя береговой охраны США.Ранее Тихоокеанский флот США сообщил, что вертолет ВМС США потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния, проводятся поисково-спасательные работы. Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега.
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в мире, калифорния, сша, сан-диего, военно-морские силы сша
07:57 01.09.2021 (обновлено: 08:01 01.09.2021)
 
В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего в воду вертолета ВМС США

В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего вертолета, пятеро пропали без вести

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один член экипажа упавшего у берегов Калифорнии вертолета ВМС США спасен, пятеро пропали без вести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя береговой охраны США.
Ранее Тихоокеанский флот США сообщил, что вертолет ВМС США потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния, проводятся поисково-спасательные работы. Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега.
Вертолет MH-60S Knight Hawk и эскадренный миноносец USS Chafee Тихоокеанского флота ВМС США - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
07:06
В Калифорнии упал в воду вертолет ВМС США
 
В миреКалифорнияСШАСан-ДиегоВоенно-морские силы США
 
 
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