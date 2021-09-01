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В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего в воду вертолета ВМС США

В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего в воду вертолета ВМС США - РИА Новости, 01.09.2021

В Калифорнии спасли одного члена экипажа упавшего в воду вертолета ВМС США

Один член экипажа упавшего у берегов Калифорнии вертолета ВМС США спасен, пятеро пропали без вести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:57

2021-09-01T07:57

2021-09-01T08:01

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военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один член экипажа упавшего у берегов Калифорнии вертолета ВМС США спасен, пятеро пропали без вести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя береговой охраны США.Ранее Тихоокеанский флот США сообщил, что вертолет ВМС США потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния, проводятся поисково-спасательные работы. Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега.

https://ria.ru/20210901/krushenie-1748097853.html

калифорния

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сан-диего

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, калифорния, сша, сан-диего, военно-морские силы сша