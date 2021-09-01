https://ria.ru/20210901/vef-1748201831.html

В рамках культурной программы ВЭФ выступят Билан и Бутусов

В рамках культурной программы ВЭФ выступят Билан и Бутусов - РИА Новости, 01.09.2021

В рамках культурной программы ВЭФ выступят Билан и Бутусов

Концерты российских звезд, классической музыки, а также выставки состоятся 4 сентября во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:03

2021-09-01T14:03

2021-09-01T17:11

владивосток

дима билан (виктор белан)

владивостокский морской торговый порт

дальний восток

восточный экономический форум (вэф)

фонд "росконгресс"

маша вебер

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Концерты российских звезд, классической музыки, а также выставки состоятся 4 сентября во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщается на сайте фонда "Росконгресс"."Четвертого сентября во Владивостоке, на площади Борцов Революции, состоится большой концерт "Звезды "Русского радио". На сцене выступят Дима Билан, Вячеслав Бутусов, Маша Вебер, группа "Земляне", группа "Марлины". Вход на концерт свободный", - говорится в сообщении организации.Руководитель дирекции творческих проектов фонда "Росконгресс" Екатерина Иванова отметила, что культурная программа Восточного экономического форума традиционно знакомит участников и жителей Приморья с культурой Дальнего Востока, мировыми шедеврами искусства, творчеством современных артистов."Концерт с участием звезд российской музыки станет подарком для всех жителей и гостей Владивостока, а также станет красивым завершением форума", - сказала Иванова, подчеркнув, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.Организаторами мероприятия выступают правительство Приморского края, администрация Владивостока, "Русская медиагруппа" при поддержке фонда "Росконгресс". Партнерами - Владивостокский морской торговый порт, входящий в Транспортную группу FESCO, а также один из ведущих застройщиков региона - группа компаний "DNS Девелопмент".Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210823/molodezh-1746847691.html

https://ria.ru/20210819/vef-1746335047.html

владивосток

дальний восток

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владивосток, дима билан (виктор белан), владивостокский морской торговый порт, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс", маша вебер