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В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов
В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов - РИА Новости, 01.09.2021
В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов
Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень жизни средней российской семьи до европейского, заявил... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:11
2021-09-01T16:12
экономика
игорь шувалов
евросоюз
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень жизни средней российской семьи до европейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов."Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство - я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская", - сказал Шувалов, выступая на марафоне "Новое знание".Он отметил, что для этого необходима мобилизация самих жителей, а также совсем другой уровень диалога между ними и управленцами.ВЭБ совместно с международной компанией PwC и ВШЭ создал сервис, с помощью которого можно будет увидеть свой уровень жизни в городе, в том числе оценить свой жилищный фонд, жилищно-коммунальные услуги, как выглядит квартал, в каком состоянии общественный транспорт.Шувалов добавил, что будет доступно сравнение образа жизни в своем городе с другими российскими городами, а также городами в Евросоюзе и Китае. Сервис будет запущен в конце сентября.
https://ria.ru/20210427/prodolzhitelnost-1730096639.html
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экономика, игорь шувалов, евросоюз, вэб.рф (вэб), россия
16:11 01.09.2021 (обновлено: 16:12 01.09.2021)
 
В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов

Глава ВЭБа Шувалов: у России есть возможность поднять уровень жизни до европейского

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень жизни средней российской семьи до европейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.
"Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство - я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская", - сказал Шувалов, выступая на марафоне "Новое знание".
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Он отметил, что для этого необходима мобилизация самих жителей, а также совсем другой уровень диалога между ними и управленцами.
ВЭБ совместно с международной компанией PwC и ВШЭ создал сервис, с помощью которого можно будет увидеть свой уровень жизни в городе, в том числе оценить свой жилищный фонд, жилищно-коммунальные услуги, как выглядит квартал, в каком состоянии общественный транспорт.
Шувалов добавил, что будет доступно сравнение образа жизни в своем городе с другими российскими городами, а также городами в Евросоюзе и Китае. Сервис будет запущен в конце сентября.
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ЭкономикаИгорь ШуваловЕвросоюзВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
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