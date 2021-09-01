https://ria.ru/20210901/uroven-1748188960.html

В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов

В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов - РИА Новости, 01.09.2021

В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов

Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень жизни средней российской семьи до европейского, заявил... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:11

2021-09-01T16:11

2021-09-01T16:12

экономика

игорь шувалов

евросоюз

вэб.рф (вэб)

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень жизни средней российской семьи до европейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов."Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство - я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская", - сказал Шувалов, выступая на марафоне "Новое знание".Он отметил, что для этого необходима мобилизация самих жителей, а также совсем другой уровень диалога между ними и управленцами.ВЭБ совместно с международной компанией PwC и ВШЭ создал сервис, с помощью которого можно будет увидеть свой уровень жизни в городе, в том числе оценить свой жилищный фонд, жилищно-коммунальные услуги, как выглядит квартал, в каком состоянии общественный транспорт.Шувалов добавил, что будет доступно сравнение образа жизни в своем городе с другими российскими городами, а также городами в Евросоюзе и Китае. Сервис будет запущен в конце сентября.

https://ria.ru/20210427/prodolzhitelnost-1730096639.html

https://ria.ru/20210426/dokhod-1729907235.html

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2021

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экономика, игорь шувалов, евросоюз, вэб.рф (вэб), россия