16:11 01.09.2021 (обновлено: 16:12 01.09.2021)
В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов
Глава ВЭБа Шувалов: у России есть возможность поднять уровень жизни до европейского
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень жизни средней российской семьи до европейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.
"Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство - я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская", - сказал Шувалов, выступая на марафоне "Новое знание".
27 апреля, 10:42В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Он отметил, что для этого необходима мобилизация самих жителей, а также совсем другой уровень диалога между ними и управленцами.
ВЭБ совместно с международной компанией PwC и ВШЭ создал сервис, с помощью которого можно будет увидеть свой уровень жизни в городе, в том числе оценить свой жилищный фонд, жилищно-коммунальные услуги, как выглядит квартал, в каком состоянии общественный транспорт.
Шувалов добавил, что будет доступно сравнение образа жизни в своем городе с другими российскими городами, а также городами в Евросоюзе и Китае. Сервис будет запущен в конце сентября.
26 апреля, 06:24Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход