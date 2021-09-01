Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/urok-1748091631.html
Боррель призвал вынести урок из "поражения Запада в Афганистане"
Боррель призвал вынести урок из "поражения Запада в Афганистане" - РИА Новости, 01.09.2021
Боррель призвал вынести урок из "поражения Запада в Афганистане"
Победа "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое) в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T02:22
2021-09-01T02:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
пакистан
джо байден
центральная азия
жозеп боррель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747981267_0:497:2448:1873_1920x0_80_0_0_a01343b2bc8dbb60277bd9c89a6c0115.jpg
МАДРИД, 1 сен – РИА Новости. Победа "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое) в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и не допустить аналогичных действий в других частях мира, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.По его словам, Афганистан был потерян не за десять дней, а за десять лет, поскольку страны Запада "не смогли помочь создать основы современного государства".Боррель не согласен с мнением американского президента Джо Байдена, что цель операции в Афганистане изначально была лишь борьба с терроризмом. По мнению Борреля, ставилась также задача "создания современного общества, с институтами, которые уважают права человека, в частности, женщин". "Мы должны выучить урок... Мы можем помочь, но не можем заменить", - сказал Боррель. По его словам, тот факт, что талибы* так быстро захватили страну, означает, что они "представляют нечто социальное и культурное" для афганского общества.По его словам, этот урок необходимо выучить, поскольку есть другие конфликты, в который вовлечены страны Запада, например, Сахель. "Мы можем сожалеть, но не можем отрицать, что есть часть обществ в некоторых странах, которые категорически отрицают западную модернизацию, западные ценности", - сказал он.По словам Борреля, "в очередной раз было доказано", что "милитаризация дипломатии не работает" и что даже "лучшие политические идеи" не приносят на "штыках".Также Боррель заявил, что ЕС как институт вообще не может признать или не признает новый режим, это делают лишь отдельные государства. В настоящий момент, по его словам, "институционное признание исключено", но контакты с талибами нужны."Чтобы доставить людей в аэропорт Кабула надо было говорить с талибами, которые контролируют улицы. Сейчас надо будет рассчитывать на них, чтобы доставить гуманитарную помощь", - сказал глава европейской дипломатии. По его выражению, Афганистан из-за засухи и массового переселения может превратиться в "гуманитарную трагедию библейских масштабов", что означает необходимость увеличения гуманитарной помощи (ЕС ранее заявил о ее увеличении в четыре раза).Еще одна проблема, по словам Борреля, – миграционные потоки из страны, "если талибы* действительно позволят уехать оттуда всем, кто захочет". "Мы должны будем сотрудничать с приграничными с Афганистаном странами – Пакистаном и Ираном, странами Центральной Азии, помогать им заботиться об этих людях", - добавил он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/sobaki-1748063059.html
https://ria.ru/20210901/aeroport-1748086779.html
пакистан
центральная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747981267_100:463:1980:1873_1920x0_80_0_0_3a98b7e2cec67895ab9dd990a9ff0695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, пакистан, джо байден, центральная азия, жозеп боррель, россия
02:22 01.09.2021 (обновлено: 02:39 01.09.2021)
 
Боррель призвал вынести урок из "поражения Запада в Афганистане"

Еврокомиссар Боррель признал вывод американских войск из Афганистана поражением

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МАДРИД, 1 сен – РИА Новости. Победа "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое) в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и не допустить аналогичных действий в других частях мира, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

В первую очередь, это трагедия для афганского народа, это катастрофа. Это явное поражение Запада. И это существенное изменение в международных отношениях. Надо вынести много уроков из произошедшего, в первую очередь для Европы, каким образом иметь отношения с этой частью мира, которая отказывается принимать наши ценности.

По его словам, Афганистан был потерян не за десять дней, а за десять лет, поскольку страны Запада "не смогли помочь создать основы современного государства".
Боррель не согласен с мнением американского президента Джо Байдена, что цель операции в Афганистане изначально была лишь борьба с терроризмом. По мнению Борреля, ставилась также задача "создания современного общества, с институтами, которые уважают права человека, в частности, женщин". "Мы должны выучить урок... Мы можем помочь, но не можем заменить", - сказал Боррель. По его словам, тот факт, что талибы* так быстро захватили страну, означает, что они "представляют нечто социальное и культурное" для афганского общества.
Самолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 19:22Захват власти в Афганистане талибами
Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках
По его словам, этот урок необходимо выучить, поскольку есть другие конфликты, в который вовлечены страны Запада, например, Сахель. "Мы можем сожалеть, но не можем отрицать, что есть часть обществ в некоторых странах, которые категорически отрицают западную модернизацию, западные ценности", - сказал он.
По словам Борреля, "в очередной раз было доказано", что "милитаризация дипломатии не работает" и что даже "лучшие политические идеи" не приносят на "штыках".
Также Боррель заявил, что ЕС как институт вообще не может признать или не признает новый режим, это делают лишь отдельные государства. В настоящий момент, по его словам, "институционное признание исключено", но контакты с талибами нужны.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
00:00Захват власти в Афганистане талибами
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле
"Чтобы доставить людей в аэропорт Кабула надо было говорить с талибами, которые контролируют улицы. Сейчас надо будет рассчитывать на них, чтобы доставить гуманитарную помощь", - сказал глава европейской дипломатии. По его выражению, Афганистан из-за засухи и массового переселения может превратиться в "гуманитарную трагедию библейских масштабов", что означает необходимость увеличения гуманитарной помощи (ЕС ранее заявил о ее увеличении в четыре раза).
Еще одна проблема, по словам Борреля, – миграционные потоки из страны, "если талибы* действительно позволят уехать оттуда всем, кто захочет". "Мы должны будем сотрудничать с приграничными с Афганистаном странами – Пакистаном и Ираном, странами Центральной Азии, помогать им заботиться об этих людях", - добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанПакистанДжо БайденЦентральная АзияЖозеп БоррельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:43Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности
14:42Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм
14:42Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров
14:41Вучич рассказал, от чего зависит европейская интеграция Сербии
14:40Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов
14:38Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера
14:38В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане
14:38Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок
14:34Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена
14:33Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам в Пензе, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
Лента новостейМолния