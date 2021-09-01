02:22 01.09.2021 (обновлено: 02:39 01.09.2021)
Боррель призвал вынести урок из "поражения Запада в Афганистане"
Еврокомиссар Боррель признал вывод американских войск из Афганистана поражением
© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
МАДРИД, 1 сен – РИА Новости. Победа "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое) в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и не допустить аналогичных действий в других частях мира, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.
В первую очередь, это трагедия для афганского народа, это катастрофа. Это явное поражение Запада. И это существенное изменение в международных отношениях. Надо вынести много уроков из произошедшего, в первую очередь для Европы, каким образом иметь отношения с этой частью мира, которая отказывается принимать наши ценности.
По его словам, Афганистан был потерян не за десять дней, а за десять лет, поскольку страны Запада "не смогли помочь создать основы современного государства".
Боррель не согласен с мнением американского президента Джо Байдена, что цель операции в Афганистане изначально была лишь борьба с терроризмом. По мнению Борреля, ставилась также задача "создания современного общества, с институтами, которые уважают права человека, в частности, женщин". "Мы должны выучить урок... Мы можем помочь, но не можем заменить", - сказал Боррель. По его словам, тот факт, что талибы* так быстро захватили страну, означает, что они "представляют нечто социальное и культурное" для афганского общества.
По его словам, этот урок необходимо выучить, поскольку есть другие конфликты, в который вовлечены страны Запада, например, Сахель. "Мы можем сожалеть, но не можем отрицать, что есть часть обществ в некоторых странах, которые категорически отрицают западную модернизацию, западные ценности", - сказал он.
По словам Борреля, "в очередной раз было доказано", что "милитаризация дипломатии не работает" и что даже "лучшие политические идеи" не приносят на "штыках".
Также Боррель заявил, что ЕС как институт вообще не может признать или не признает новый режим, это делают лишь отдельные государства. В настоящий момент, по его словам, "институционное признание исключено", но контакты с талибами нужны.
"Чтобы доставить людей в аэропорт Кабула надо было говорить с талибами, которые контролируют улицы. Сейчас надо будет рассчитывать на них, чтобы доставить гуманитарную помощь", - сказал глава европейской дипломатии. По его выражению, Афганистан из-за засухи и массового переселения может превратиться в "гуманитарную трагедию библейских масштабов", что означает необходимость увеличения гуманитарной помощи (ЕС ранее заявил о ее увеличении в четыре раза).
Еще одна проблема, по словам Борреля, – миграционные потоки из страны, "если талибы* действительно позволят уехать оттуда всем, кто захочет". "Мы должны будем сотрудничать с приграничными с Афганистаном странами – Пакистаном и Ираном, странами Центральной Азии, помогать им заботиться об этих людях", - добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация