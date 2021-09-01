https://ria.ru/20210901/ulyanovsk-1748192267.html
В Ульяновске пенсионерка-зацепер на несколько минут остановила трамвай
В Ульяновске пенсионерка-зацепер на несколько минут остановила трамвай - РИА Новости, 01.09.2021
В Ульяновске пенсионерка-зацепер на несколько минут остановила трамвай
Пожилая женщина села на цепной прибор трамвая в Ульяновске, из-за чего водитель некоторое время не могла продолжить движение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:32
2021-09-01T16:32
2021-09-01T16:59
происшествия
ульяновск
трамвай
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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Пожилая женщина села на цепной прибор трамвая в Ульяновске, из-за чего водитель некоторое время не могла продолжить движение, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."Инцидент произошел 31 августа на остановке трамвая № 15 на улице Верхней Полевой. Пожилая женщина присела на цепной прибор трамвая, правой рукой держась за дворник", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в сложившейся ситуации водитель трамвая не стала продолжать движение, открыла двери и выпустила пассажиров."Затем с пожилой женщиной провели беседу, она кричала что-то невнятное, но затем ушла. Все это продолжалось несколько минут, задержки в движении трамваев не было", - уточнил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html
ульяновск
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Пенсионерка села на прицепное устройство трамвая и остановила движение в Ульяновске
Пенсионерка села на прицепное устройство трамвая и остановила движение в Ульяновске
2021-09-01T16:32
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ульяновск, трамвай
16:32 01.09.2021 (обновлено: 16:59 01.09.2021)
В Ульяновске пенсионерка-зацепер на несколько минут остановила трамвай
В Ульяновске пенсионерка села на цепной прибор трамвая, не давая ему тронуться с места