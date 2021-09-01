https://ria.ru/20210901/ulyanovsk-1748192267.html

В Ульяновске пенсионерка-зацепер на несколько минут остановила трамвай

В Ульяновске пенсионерка-зацепер на несколько минут остановила трамвай - РИА Новости, 01.09.2021

В Ульяновске пенсионерка-зацепер на несколько минут остановила трамвай

Пожилая женщина села на цепной прибор трамвая в Ульяновске, из-за чего водитель некоторое время не могла продолжить движение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:32

2021-09-01T16:32

2021-09-01T16:59

происшествия

ульяновск

трамвай

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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Пожилая женщина села на цепной прибор трамвая в Ульяновске, из-за чего водитель некоторое время не могла продолжить движение, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."Инцидент произошел 31 августа на остановке трамвая № 15 на улице Верхней Полевой. Пожилая женщина присела на цепной прибор трамвая, правой рукой держась за дворник", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в сложившейся ситуации водитель трамвая не стала продолжать движение, открыла двери и выпустила пассажиров."Затем с пожилой женщиной провели беседу, она кричала что-то невнятное, но затем ушла. Все это продолжалось несколько минут, задержки в движении трамваев не было", - уточнил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пенсионерка села на прицепное устройство трамвая и остановила движение в Ульяновске Пенсионерка села на прицепное устройство трамвая и остановила движение в Ульяновске 2021-09-01T16:32 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновск, трамвай