Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748225074.html
Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне"
Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне" - РИА Новости, 01.09.2021
Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне"
Подготовка встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:08
2021-09-01T21:40
украина
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_f377ccf347c356a85d2943ade0167c2a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Подготовка встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне, заявил РИА Новости первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.Он не уточнил, в какой стране может состояться саммит, а говоря о возможности его проведения в Москве, сделал отрицательный жест головой. Без ответа остался вопрос и о сроках проведения переговоров. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым.Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее сообщил РИА Новости, что президент Украины готов к контактам с Путиным в любое время.В середине августа Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров, чтобы освободить "крымских заключенных". В свою очередь, президент России во время прямой линии отметил, что ему не о чем разговаривать с украинским коллегой после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом Путин уточнил, что не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак указывал, что никаких проектов или договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет, а заявления киевских властей на этот счет не что иное, как имитация политической активности. Одно из основных препятствий для таких переговоров — невыполнение Киевом обязательств по Минским соглашениям, подчеркивали в Кремле.
https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748094447.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_506:0:2817:1733_1920x0_80_0_0_40beebe63b83c3d23274789e7a6ba2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир путин, владимир зеленский
19:08 01.09.2021 (обновлено: 21:40 01.09.2021)
 
Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне"

Вице-премьер Украины Любченко: встреча Путина и Зеленского готовится на "высоком уровне"

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Подготовка встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне, заявил РИА Новости первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.
Он не уточнил, в какой стране может состояться саммит, а говоря о возможности его проведения в Москве, сделал отрицательный жест головой. Без ответа остался вопрос и о сроках проведения переговоров. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее сообщил РИА Новости, что президент Украины готов к контактам с Путиным в любое время.
В середине августа Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров, чтобы освободить "крымских заключенных". В свою очередь, президент России во время прямой линии отметил, что ему не о чем разговаривать с украинским коллегой после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом Путин уточнил, что не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".
Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак указывал, что никаких проектов или договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет, а заявления киевских властей на этот счет не что иное, как имитация политической активности. Одно из основных препятствий для таких переговоров — невыполнение Киевом обязательств по Минским соглашениям, подчеркивали в Кремле.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 04:07
В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
 
УкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
Лента новостейМолния