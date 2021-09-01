19:08 01.09.2021 (обновлено: 21:40 01.09.2021)
Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне"
Вице-премьер Украины Любченко: встреча Путина и Зеленского готовится на "высоком уровне"
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Подготовка встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне, заявил РИА Новости первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.
Он не уточнил, в какой стране может состояться саммит, а говоря о возможности его проведения в Москве, сделал отрицательный жест головой. Без ответа остался вопрос и о сроках проведения переговоров. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее сообщил РИА Новости, что президент Украины готов к контактам с Путиным в любое время.
В середине августа Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров, чтобы освободить "крымских заключенных". В свою очередь, президент России во время прямой линии отметил, что ему не о чем разговаривать с украинским коллегой после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом Путин уточнил, что не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".
Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак указывал, что никаких проектов или договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет, а заявления киевских властей на этот счет не что иное, как имитация политической активности. Одно из основных препятствий для таких переговоров — невыполнение Киевом обязательств по Минским соглашениям, подчеркивали в Кремле.