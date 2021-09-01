https://ria.ru/20210901/ukraina-1748225074.html

Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне"

Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне" - РИА Новости, 01.09.2021

Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне"

Подготовка встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:08

2021-09-01T19:08

2021-09-01T21:40

украина

владимир путин

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Подготовка встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне, заявил РИА Новости первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.Он не уточнил, в какой стране может состояться саммит, а говоря о возможности его проведения в Москве, сделал отрицательный жест головой. Без ответа остался вопрос и о сроках проведения переговоров. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым.Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее сообщил РИА Новости, что президент Украины готов к контактам с Путиным в любое время.В середине августа Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров, чтобы освободить "крымских заключенных". В свою очередь, президент России во время прямой линии отметил, что ему не о чем разговаривать с украинским коллегой после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом Путин уточнил, что не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак указывал, что никаких проектов или договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет, а заявления киевских властей на этот счет не что иное, как имитация политической активности. Одно из основных препятствий для таких переговоров — невыполнение Киевом обязательств по Минским соглашениям, подчеркивали в Кремле.

https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748094447.html

украина

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украина, владимир путин, владимир зеленский