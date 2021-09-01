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Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук - РИА Новости, 01.09.2021
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук
Украина перешла под полное внешнее управление из США, считает председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:11
2021-09-01T13:11
в мире
украина
сша
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Украина перешла под полное внешнее управление из США, считает председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Фактически на сегодняшний день можно говорить о том, что Украина перешла под полное внешнее управление США. А когда есть внешнее управление, то говорить о независимости очень сложно. Потому что какая может быть независимость, если сегодня центр политической жизни в Украине – это посольство США, если сегодня президент в своих действиях и решениях зависит от иностранных государств и международных организаций", - сказал Медведчук в интервью российскому "Пятому каналу".По его словам, процесс перехода Киева под внешнее управление США начался после так называемой "оранжевой революции" в 2004 году и очень активно и прогрессивно продолжился после евромайдана 2013‒2014 годов. Политик также привел данные, согласно которым 82‒85% граждан Украины считают власть полностью или частично зависимой от иностранных государств и международных организаций.Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Украины Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746729016.html
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в мире, украина, сша, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
13:11 01.09.2021
 
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук

Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук: Украина под полным внешним управлением из США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Украина перешла под полное внешнее управление из США, считает председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
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"Фактически на сегодняшний день можно говорить о том, что Украина перешла под полное внешнее управление США. А когда есть внешнее управление, то говорить о независимости очень сложно. Потому что какая может быть независимость, если сегодня центр политической жизни в Украине – это посольство США, если сегодня президент в своих действиях и решениях зависит от иностранных государств и международных организаций", - сказал Медведчук в интервью российскому "Пятому каналу".
По его словам, процесс перехода Киева под внешнее управление США начался после так называемой "оранжевой революции" в 2004 году и очень активно и прогрессивно продолжился после евромайдана 2013‒2014 годов. Политик также привел данные, согласно которым 82‒85% граждан Украины считают власть полностью или частично зависимой от иностранных государств и международных организаций.
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Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Украины Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.
В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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В миреУкраинаСШАВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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