https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151403.html
"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины
"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины - РИА Новости, 01.09.2021
"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал презентацию президентом Украины Владимиром Зеленским в США плана трансформации... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:10
2021-09-01T13:10
2021-09-01T13:10
украина
сша
владимир зеленский
алексей пушков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал презентацию президентом Украины Владимиром Зеленским в США плана трансформации страны.По словам члена Совфеда, такая дорогостоящая задумка должна превратить Украину из "форпоста коррупции в форпост прогресса". Однако Зеленский может столкнуться с трудностями касательно финансирования своих планов, считает сенатор."Осталось убедить Запад, что деньги не сгинут в первом форпосте. Как было до сих пор", — написал Пушков.Ранее Владимир Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. Он заявил, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба" и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Украинский лидер выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этой задумки.
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украина, сша, владимир зеленский, алексей пушков
"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины
Сенатор Пушков высмеял представленный Зеленским в США план трансформации Украины
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале
прокомментировал презентацию президентом Украины Владимиром Зеленским в США плана трансформации страны.
По словам члена Совфеда, такая дорогостоящая задумка должна превратить Украину из "форпоста коррупции в форпост прогресса". Однако Зеленский может столкнуться с трудностями касательно финансирования своих планов, считает сенатор.
"Осталось убедить Запад, что деньги не сгинут в первом форпосте. Как было до сих пор", — написал Пушков.
Ранее Владимир Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. Он заявил, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба" и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Украинский лидер выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этой задумки.