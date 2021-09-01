https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151403.html

"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины

"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины - РИА Новости, 01.09.2021

"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал презентацию президентом Украины Владимиром Зеленским в США плана трансформации... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:10

2021-09-01T13:10

2021-09-01T13:10

украина

сша

владимир зеленский

алексей пушков

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал презентацию президентом Украины Владимиром Зеленским в США плана трансформации страны.По словам члена Совфеда, такая дорогостоящая задумка должна превратить Украину из "форпоста коррупции в форпост прогресса". Однако Зеленский может столкнуться с трудностями касательно финансирования своих планов, считает сенатор."Осталось убедить Запад, что деньги не сгинут в первом форпосте. Как было до сих пор", — написал Пушков.Ранее Владимир Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. Он заявил, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба" и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Украинский лидер выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этой задумки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/zelenskiy-1748113085.html

украина

сша

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украина, сша, владимир зеленский, алексей пушков