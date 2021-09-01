https://ria.ru/20210901/ukraina-1748103507.html

Зеленский и шеф Пентагона обсудили положение в Донбассе

Зеленский и шеф Пентагона обсудили положение в Донбассе - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский и шеф Пентагона обсудили положение в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развития сотрудничества в целях РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:40

2021-09-01T08:40

2021-09-01T08:40

в мире

киев

сша

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россия

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессии РФ в Азово-Черноморском регионе, сообщила в среду пресс-служба офис главы украинского государства.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin."Стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021". Президент Украины и министр обороны США также обсудили перспективы развития сотрудничества в целях противодействия... политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечение свободы судоходства в международных водах", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле 26 августа и рассказал о помощи со стороны Украины в эвакуации из Афганистана иностранных граждан. "Как президент страны, которая ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", - приводит пресс-служба слова Зеленского.Как отмечается, глава Пентагона заверил Зеленского, что США будут стоять рядом с Украиной, поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, помогать в противодействии российской агрессии и выразил поддержку стремления Киева в НАТО.Зеленский на встрече поблагодарил за помощь США Украине и отметил, что Киев рассчитывает на поддержку США в развитии сети лечебно-реабилитационных центров для украинских военных.

https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748096610.html

https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748096215.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, ллойд остин, россия