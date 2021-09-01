https://ria.ru/20210901/ukraina-1748100280.html

На Украине призвали отказаться от идеи вступить в ЕС и НАТО

На Украине призвали отказаться от идеи вступить в ЕС и НАТО - РИА Новости, 01.09.2021

На Украине призвали отказаться от идеи вступить в ЕС и НАТО

Украина должна отказаться от идеи вступления в ЕС и НАТО, сосредоточившись вместо этого на "вестернизации" страны с акцентом на свои национальные интересы... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:51

2021-09-01T07:51

2021-09-01T07:51

в мире

украина

андерс фог расмуссен

евросоюз

нато

йоханнес хан

керсти кальюлайд

россия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Украина должна отказаться от идеи вступления в ЕС и НАТО, сосредоточившись вместо этого на "вестернизации" страны с акцентом на свои национальные интересы. Такое мнение в своей статье для издания "Главред" озвучил украинский политический эксперт Тарас ЗагороднийПо его словам, многие на Украине обратили внимание на высказывание экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что стране нужно 20 лет для вступления в ЕС, однако упустили ее оговорку о том, что Киеву также нужно ждать "исторического момента". "То есть, черт знает, когда, и то - неточно. Еще и непонятно, будет ли этот ЕС вообще через 20 лет", - заявил Загородний.Как утверждает эксперт, страны Прибалтики смогли "проскочить" в ЕС из-за того, что Россия "этому особо не противилась", при этом в случае Украины для Москвы это "принципиальный вопрос"."Поэтому я считаю, что эту тему нужно закрыть раз и навсегда и не мучиться. Проводить нужно вестернизацию страны исходя из наших национальных интересов, как это последовательно делают страны ЕС. То есть использовать те возможности, которые есть и не париться куда-то вступить. Это ущербное мышление", - выразил мнение он.Загородний привел в пример Турцию, которой также долгое время обещали вступление в Евросоюз. "Турция провела индустриализацию согласно своим интересам и стала крупным игроком на уровне того же ЕС. Теперь вокруг Турции уже бегают европейцы с просьбой учесть их интересы. Так поступают взрослые люди, которые не ищут новый объект поклонения и работают на свой интерес. Мы тоже можем стать более крупным игроком в том же ЕС, чем нам хотят навязать", - считает эксперт.Аналогичная ситуация, по его мнению, сложилась и со вступлением Украины в НАТО. "Так что тему предлагаю закрыть и забыть, и направить свои усилия на выстраивание других форматов безопасности с упором на свой ВПК и поиском союзников вне переговорного процесса по НАТО", - заключил Загородний.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20210825/polsha-1747217085.html

https://ria.ru/20210827/ukraina-1747464561.html

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в мире, украина, андерс фог расмуссен, евросоюз, нато, йоханнес хан, керсти кальюлайд, россия