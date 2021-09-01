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В Ростовской области неизвестный подложил гранату к дому учительницы
В Ростовской области неизвестный подложил гранату к дому учительницы - РИА Новости, 01.09.2021
В Ростовской области неизвестный подложил гранату к дому учительницы
Полицейские устанавливают личность человека, который оставил на воротах частного дома в Ростовской области предмет, похожий на гранату, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:37
2021-09-01T18:37
происшествия
школа
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские устанавливают личность человека, который оставил на воротах частного дома в Ростовской области предмет, похожий на гранату, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.По его информации, инцидент произошел накануне в Веселовском районе Ростовской области. "В полицию поступило сообщение о том, что на воротах частного дома обнаружен объект, схожий с боеприпасом. Полицейские установили, что объект, конструктивно схожий с ручной гранатой, к производству взрыва не пригоден", - сказал собеседник агентства.Источник уточнил РИА Новости, что речь идет о ручной гранате без взрывателя. При этом, по его данным, в доме, у которого ее оставили, живет учительница.По словам представителя областного главка МВД России, уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством". "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника", - добавил собеседник.
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происшествия, школа, ростовская область
18:37 01.09.2021
 
В Ростовской области неизвестный подложил гранату к дому учительницы

В Ростовской области неизвестный оставил гранату на воротах дома учительницы

© Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике АлтайПолицейские обезвредили боевую гранату в одном из сел Горного Алтая
Полицейские обезвредили боевую гранату в одном из сел Горного Алтая
© Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Алтай
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские устанавливают личность человека, который оставил на воротах частного дома в Ростовской области предмет, похожий на гранату, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По его информации, инцидент произошел накануне в Веселовском районе Ростовской области. "В полицию поступило сообщение о том, что на воротах частного дома обнаружен объект, схожий с боеприпасом. Полицейские установили, что объект, конструктивно схожий с ручной гранатой, к производству взрыва не пригоден", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил РИА Новости, что речь идет о ручной гранате без взрывателя. При этом, по его данным, в доме, у которого ее оставили, живет учительница.
По словам представителя областного главка МВД России, уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством". "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника", - добавил собеседник.
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