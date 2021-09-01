Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/twitter-1748245987.html
Twitter разработал платную подписку Super Follows
Twitter разработал платную подписку Super Follows - РИА Новости, 01.09.2021
Twitter разработал платную подписку Super Follows
Социальная сеть Twitter представила платную подписку Super Follows, позволяющую пользователям монетизировать контент за счет платной подписки на их аккаунт,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:22
2021-09-01T22:41
в мире
технологии
twitter
сша
сан-франциско
калифорния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter представила платную подписку Super Follows, позволяющую пользователям монетизировать контент за счет платной подписки на их аккаунт, сообщила Twitter в своем блоге."Сегодня мы рады представить Super Follows, новый способ для людей получать ежемесячный доход, делясь контентом только с подписавшимися пользователями в Twitter", - говорится в сообщении компании.В начале июня о запуске функции сообщали СМИ. Отмечается, что с помощью Super Follows люди могут установить ежемесячную подписку на свою учетную запись стоимостью 2,99 доллара, 4,99 доллара или 9,99 доллара. Платные подписчики таких пользователей смогут получить доступ к дополнительному контенту, предварительному просмотру и эксклюзивным беседам.Создатели контента, в свою очередь, могут увидеть своих платных подписчиков за счет отражающегося значка Super Follower, который появляется под пользовательским именем оставляющего комментарии человека.На данный момент функция доступна небольшому количеству пользователей из США, однако, как сообщает Twitter, пользователи могут подавать заявки, чтобы присоединиться к списку ожидания для настройки Super Follows. Заявку могут оставить пользователи из США старше 18 лет, число подписчиков которых составляет не менее 10 тысяч, а количество твитов за последние 30 дней равно 25.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20210901/twitter-1748239975.html
https://ria.ru/20210713/twitter-1741122667.html
сша
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, twitter, сша, сан-франциско, калифорния
22:22 01.09.2021 (обновлено: 22:41 01.09.2021)
 
Twitter разработал платную подписку Super Follows

Соцсеть Twitter представила платную подписку Super Follows на аккаунты авторов соцсети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter представила платную подписку Super Follows, позволяющую пользователям монетизировать контент за счет платной подписки на их аккаунт, сообщила Twitter в своем блоге.
"Сегодня мы рады представить Super Follows, новый способ для людей получать ежемесячный доход, делясь контентом только с подписавшимися пользователями в Twitter", - говорится в сообщении компании.
В начале июня о запуске функции сообщали СМИ. Отмечается, что с помощью Super Follows люди могут установить ежемесячную подписку на свою учетную запись стоимостью 2,99 доллара, 4,99 доллара или 9,99 доллара. Платные подписчики таких пользователей смогут получить доступ к дополнительному контенту, предварительному просмотру и эксклюзивным беседам.
Создатели контента, в свою очередь, могут увидеть своих платных подписчиков за счет отражающегося значка Super Follower, который появляется под пользовательским именем оставляющего комментарии человека.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 21:10
Twitter запустил новую функцию
На данный момент функция доступна небольшому количеству пользователей из США, однако, как сообщает Twitter, пользователи могут подавать заявки, чтобы присоединиться к списку ожидания для настройки Super Follows. Заявку могут оставить пользователи из США старше 18 лет, число подписчиков которых составляет не менее 10 тысяч, а количество твитов за последние 30 дней равно 25.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:06
Twitter по ошибке верифицировал "аккаунт кота"
 
В миреТехнологииTwitterСШАСан-ФранцискоКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
Лента новостейМолния