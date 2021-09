https://ria.ru/20210901/twitter-1748245987.html

Twitter разработал платную подписку Super Follows

2021-09-01T22:22

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter представила платную подписку Super Follows, позволяющую пользователям монетизировать контент за счет платной подписки на их аккаунт, сообщила Twitter в своем блоге."Сегодня мы рады представить Super Follows, новый способ для людей получать ежемесячный доход, делясь контентом только с подписавшимися пользователями в Twitter", - говорится в сообщении компании.В начале июня о запуске функции сообщали СМИ. Отмечается, что с помощью Super Follows люди могут установить ежемесячную подписку на свою учетную запись стоимостью 2,99 доллара, 4,99 доллара или 9,99 доллара. Платные подписчики таких пользователей смогут получить доступ к дополнительному контенту, предварительному просмотру и эксклюзивным беседам.Создатели контента, в свою очередь, могут увидеть своих платных подписчиков за счет отражающегося значка Super Follower, который появляется под пользовательским именем оставляющего комментарии человека.На данный момент функция доступна небольшому количеству пользователей из США, однако, как сообщает Twitter, пользователи могут подавать заявки, чтобы присоединиться к списку ожидания для настройки Super Follows. Заявку могут оставить пользователи из США старше 18 лет, число подписчиков которых составляет не менее 10 тысяч, а количество твитов за последние 30 дней равно 25.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

