https://ria.ru/20210901/turisty-1748117021.html

Стало известно, где живут самые невоспитанные туристы

Стало известно, где живут самые невоспитанные туристы - РИА Новости, 01.09.2021

Стало известно, где живут самые невоспитанные туристы

Аналитики опросили пользователей соцсетей и выяснили, откуда, по их мнению, на курорты приезжают самые невоспитанные туристы, сообщили в пресс-службе сервиса... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:09

2021-09-01T11:09

2021-09-01T11:09

туризм

отдых

ростов-на-дону

хабаровск

нижний тагил

московская область (подмосковье)

республика дагестан

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745892489_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_e5cd5c9752d131302a6cfb0844c98916.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Аналитики опросили пользователей соцсетей и выяснили, откуда, по их мнению, на курорты приезжают самые невоспитанные туристы, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.По словам респондентов, больше всего некультурных путешественников родом из Москвы и Подмосковья. Так считает 61 процент участников опроса.На втором месте с внушительным отрывом жители Дагестана. А "бронзу" в этом рейтинге невоспитанных туристов получил Краснодар. Также в список вошли отдыхающие из Нижнего Тагила и Ростова-на-Дону.Реже всего на популярных курортах могут хамить и некультурно себя вести туристы из Самары и Хабаровска: они набрали лишь по одному проценту голосов.

https://ria.ru/20210901/filippiiny-1747959046.html

ростов-на-дону

хабаровск

нижний тагил

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, ростов-на-дону, хабаровск, нижний тагил, московская область (подмосковье), республика дагестан, новости - туризм, туристы, отдых в россии 2021 летом