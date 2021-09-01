https://ria.ru/20210901/turisty-1748117021.html
Стало известно, где живут самые невоспитанные туристы
Стало известно, где живут самые невоспитанные туристы - РИА Новости, 01.09.2021
Стало известно, где живут самые невоспитанные туристы
Аналитики опросили пользователей соцсетей и выяснили, откуда, по их мнению, на курорты приезжают самые невоспитанные туристы, сообщили в пресс-службе сервиса... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:09
2021-09-01T11:09
2021-09-01T11:09
туризм
отдых
ростов-на-дону
хабаровск
нижний тагил
московская область (подмосковье)
республика дагестан
новости - туризм
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Аналитики опросили пользователей соцсетей и выяснили, откуда, по их мнению, на курорты приезжают самые невоспитанные туристы, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.По словам респондентов, больше всего некультурных путешественников родом из Москвы и Подмосковья. Так считает 61 процент участников опроса.На втором месте с внушительным отрывом жители Дагестана. А "бронзу" в этом рейтинге невоспитанных туристов получил Краснодар. Также в список вошли отдыхающие из Нижнего Тагила и Ростова-на-Дону.Реже всего на популярных курортах могут хамить и некультурно себя вести туристы из Самары и Хабаровска: они набрали лишь по одному проценту голосов.
https://ria.ru/20210901/filippiiny-1747959046.html
ростов-на-дону
хабаровск
нижний тагил
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отдых, ростов-на-дону, хабаровск, нижний тагил, московская область (подмосковье), республика дагестан, новости - туризм, туристы, отдых в россии 2021 летом