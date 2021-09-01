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Туризм
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В Пицунде пьяный турист ранил ножом двух человек
В Пицунде пьяный турист ранил ножом двух человек - РИА Новости, 01.09.2021
В Пицунде пьяный турист ранил ножом двух человек
Пьяный турист из Самары ранил ножом хозяина гостиницы в Пицунде и отдыхающую из Новосибирска, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:40
2021-09-01T12:27
в мире
происшествия
самара
абхазия
пицунда
россия
новости - туризм
туризм
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СУХУМ, 1 сен — РИА Новости. Пьяный турист из Самары ранил ножом хозяина гостиницы в Пицунде и отдыхающую из Новосибирска, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии."Он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления", — говорится в сообщении.Пострадавших госпитализировали в больницу. Виновника происшествия задержали во дворе соседнего гостевого дома, у него был изъят нож. Материалы по инциденту переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.
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в мире, происшествия, самара, абхазия, пицунда, россия, новости - туризм, туризм
11:40 01.09.2021 (обновлено: 12:27 01.09.2021)
 
В Пицунде пьяный турист ранил ножом двух человек

МВД Абхазии: пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек в Пицунде

© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль в Абхазии
Полицейский автомобиль в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 сен — РИА Новости. Пьяный турист из Самары ранил ножом хозяина гостиницы в Пицунде и отдыхающую из Новосибирска, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.
"Он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления", — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Виновника происшествия задержали во дворе соседнего гостевого дома, у него был изъят нож. Материалы по инциденту переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.
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