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В Пицунде пьяный турист ранил ножом двух человек

В Пицунде пьяный турист ранил ножом двух человек - РИА Новости, 01.09.2021

В Пицунде пьяный турист ранил ножом двух человек

Пьяный турист из Самары ранил ножом хозяина гостиницы в Пицунде и отдыхающую из Новосибирска, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:40

2021-09-01T11:40

2021-09-01T12:27

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СУХУМ, 1 сен — РИА Новости. Пьяный турист из Самары ранил ножом хозяина гостиницы в Пицунде и отдыхающую из Новосибирска, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии."Он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления", — говорится в сообщении.Пострадавших госпитализировали в больницу. Виновника происшествия задержали во дворе соседнего гостевого дома, у него был изъят нож. Материалы по инциденту переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html

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в мире, происшествия, самара, абхазия, пицунда, россия, новости - туризм, туризм