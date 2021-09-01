https://ria.ru/20210901/trup-1748147785.html
В Подмосковье в лесу нашли тело новорожденного
В Подмосковье в лесу нашли тело новорожденного - РИА Новости, 01.09.2021
В Подмосковье в лесу нашли тело новорожденного
Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения тела новорожденного в лесу в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:51
2021-09-01T12:51
2021-09-01T13:23
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения тела новорожденного в лесу в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в городском округе Пушкинский. По имеющейся информации, тело мальчика обнаружено 31 августа в лесном массиве в деревне Луговая", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.В свою очередь помощница руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная сообщила журналистам, что следователи также начали доследственную проверку после обнаружения тела мальчика. Следователи уже осмотрели место происшествия, а также назначали судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.
https://ria.ru/20210730/mladenets-1743710945.html
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пушкино
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происшествия, пушкино, московская область (подмосковье)
12:51 01.09.2021 (обновлено: 13:23 01.09.2021)
В Подмосковье в лесу нашли тело новорожденного
В городском округе Пушкинский Московской области нашли тело новорожденного