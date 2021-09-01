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Зеленский выступил за консультации с Германией и США по транзиту газа
Зеленский выступил за консультации с Германией и США по транзиту газа - РИА Новости, 01.09.2021
Зеленский выступил за консультации с Германией и США по транзиту газа
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал немедленно начать регулярный трехсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T01:19
2021-09-01T01:19
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
россия
дженнифер грэнхолм
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал немедленно начать регулярный трехсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения транзита газа через Украину после начала работы газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в заявлении офиса главы государства.Зеленский в ходе переговоров с главой минэнерго США Дженнифер Грэнхолм также заявил о необходимости создания неких механизмов, которые бы защитили от использования Москвой голубого топлива "в качестве оружия".Берлин и Вашингтон обнародовали в июле заявление, в котором выразили поддержку Киеву и озвучили ряд условий, касающихся "Северного потока — 2". В частности, стороны выступили за сохранение транзита газа через Украину после 2024 года. При этом ФРГ обещала приложить для этого усилия и пригрозила России санкциями в случае, если та станет использовать энергию в качестве меры давления на страны Европы.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, россия, дженнифер грэнхолм
01:19 01.09.2021
 
Зеленский выступил за консультации с Германией и США по транзиту газа

Президент Украины Зеленский призвал начать консультации с США и ФРГ по транзиту газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал немедленно начать регулярный трехсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения транзита газа через Украину после начала работы газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в заявлении офиса главы государства.
Зеленский в ходе переговоров с главой минэнерго США Дженнифер Грэнхолм также заявил о необходимости создания неких механизмов, которые бы защитили от использования Москвой голубого топлива "в качестве оружия".
Берлин и Вашингтон обнародовали в июле заявление, в котором выразили поддержку Киеву и озвучили ряд условий, касающихся "Северного потока — 2". В частности, стороны выступили за сохранение транзита газа через Украину после 2024 года. При этом ФРГ обещала приложить для этого усилия и пригрозила России санкциями в случае, если та станет использовать энергию в качестве меры давления на страны Европы.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 22:45
Политолог назвал слова Зеленского о "грязном российском газе" бредом
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2РоссияДженнифер Грэнхолм
 
 
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