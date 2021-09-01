https://ria.ru/20210901/tranzit-1748089505.html

Зеленский выступил за консультации с Германией и США по транзиту газа

Зеленский выступил за консультации с Германией и США по транзиту газа - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский выступил за консультации с Германией и США по транзиту газа

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал немедленно начать регулярный трехсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T01:19

2021-09-01T01:19

2021-09-01T01:19

в мире

сша

джо байден

владимир зеленский

северный поток — 2

россия

дженнифер грэнхолм

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал немедленно начать регулярный трехсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения транзита газа через Украину после начала работы газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в заявлении офиса главы государства.Зеленский в ходе переговоров с главой минэнерго США Дженнифер Грэнхолм также заявил о необходимости создания неких механизмов, которые бы защитили от использования Москвой голубого топлива "в качестве оружия".Берлин и Вашингтон обнародовали в июле заявление, в котором выразили поддержку Киеву и озвучили ряд условий, касающихся "Северного потока — 2". В частности, стороны выступили за сохранение транзита газа через Украину после 2024 года. При этом ФРГ обещала приложить для этого усилия и пригрозила России санкциями в случае, если та станет использовать энергию в качестве меры давления на страны Европы.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.

https://ria.ru/20210831/gaz-1748083316.html

сша

россия

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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, россия, дженнифер грэнхолм