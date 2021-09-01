https://ria.ru/20210901/transport-1748005402.html

ТМХ представил транспорт будущего на "PRO//Движение. Экспо"

ТМХ представил транспорт будущего на "PRO//Движение. Экспо" - РИА Новости, 01.09.2021

ТМХ представил транспорт будущего на "PRO//Движение. Экспо"

Самый современный транспорт настоящего и даже будущего представил на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо" крупнейший российский... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:44

2021-09-01T12:44

2021-09-01T12:44

новости компаний - экономика

трансмашхолдинг

иволга (поезд)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Самый современный транспорт настоящего и даже будущего представил на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо" крупнейший российский производитель подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ); его специалисты призывают пассажиров стать соавторами принципиально новых вагонов.Последняя модификация электропоезда "Иволга", двухэтажный купейный вагон в формате двухвагонного сцепа (первый в практике российского транспортного машиностроения) и совсем новый концепт вагона капсульного: представленные на салоне экспонаты ТМХ не только впечатляют, но и демонстрируют приоритеты компании. Главным образом, это курс на развитие с большим заделом на будущее, ставка на промышленный дизайн, внимание к потребностям пассажиров.Он подчеркнул, что у посетителей выставки есть возможность увидеть "Иволгу" в развитии, сравнивая новую модификацию 3.0 с моделями 1.0 и 2.0, которые курсируют на Московских центральных диаметрах.В новой модификации поезда сохранены лучшие решения предыдущих версий "Иволги": это широкие двери, сквозной проход между вагонами, системы обеззараживания воздуха, адаптивное освещение и сервисы для маломобильных пассажиров. При этом стало больше кресел, у них появились подлокотники. Для вещей пассажиров теперь есть дополнительные крючки на вертикальных поручнях. А зарядить телефон можно не только через USB-порт, но и с помощью Type-C-розеток. Однако, дизайном и удобствами новшества модели не исчерпываются.Вместе с тем, выпускаемая Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ, входит в ТМХ) "Иволга", – это многофункциональная платформа. В зависимости от пожеланий заказчика, она может быть не только городским электропоездом, но и поездом для пригородных или межрегиональных перевозок. Состав спроектирован так, что число вагонов и интерьер в нем можно менять."Иволга" - сама по себе совершенно новая генерация электропоезда, а это всегда шаг вперед. Новая модель отвечает самым современным мировым требованиям, соответствует высочайшему технологическому уровню. Безусловно, это прорывной шаг в транспортном машиностроении – и для межрегионального использования, и для городского. "Иволга 3.0" - универсальный подвижной состав с массой преимуществ в плане экономии времени, пространства и удобств для пассажиров. Особенно важна и для комфорта, и для безопасности система очищения и обеззараживания воздуха", – убежден директор "Транспортной ассоциации московской агломерации" Норайр Блудян.Капсульный вагон. такого еще не было"Вы всё можете протестировать и стать соавторами наших новых поездов – мы продолжаем собирать мнения. У вас есть шанс что-то поменять и через год, а, может, и раньше, войдя в поезд, сказать: "Это решение придумал я", - с таким посылом обратилась Валерия Шарафутдинова к посетителям выставки. Эта установка действует в отношении как уже созданных моделей, так и разработок в стадии концепта.Капсульный вагон - новое слово в отечественных пассажирских перевозках. На выставке "PRO//Движение. Экспо" "Трансмашхолдинг" представил собственную разработку - новую версию некупейного вагона. Выглядит необычно: вместо привычных отсеков – двухэтажные ниши по обе стороны от прохода, расположенные как "боковушки", но со смещением относительно друг друга. Каждая капсула отгораживаются индивидуальными шторами. У каждого пассажира – свое окно, столик, свет, USB-розетки. Длина капсулы на 15 сантиметров больше, чем обычное спальное место в серийных вагонах, и составляет 188 сантиметров. Плюс в каждой капсуле есть эргономичная спинка.За счет исполнения вагона в габарите Т (на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметров длиннее стандартного вагона поезда дальнего следования) и радикальной перекомпоновки пространства мест в вагоне не 54, как в плацкартном, а 56 – по 28 сверху и снизу. Хватило пространства и на душ. Концепт такого интерьера разработан конструкторами российской компании "ТМХ Инжиниринг"."Байкальская сказка" и не толькоЕще один впечатляющий экспонат, представленный ТМХ на юбилейном железнодорожном салоне, - двухэтажный купейный вагон 61-4523 повышенной комфортности. Этим летом сервис смогли опробовать пассажиры туристического поезда "Байкальская сказка".В каждом вагоне оборудуется одно детское купе, душевая кабина, в сцепе – технологичная сервисная зона. Регулировать температуру воздуха можно отдельно в каждом купе. Вода в системе водоснабжения подвергается постоянной очистке и обеззараживанию, система обеззараживания воздуха способна инактивировать до 95% вирусов и бактерий, включая коронавирусы. Кстати, такие системы ТМХ уже более десяти лет ставит на всю пассажирскую технику.По словам Александра Лошманова, долгосрочный контракт между ТМХ и Федеральной пассажирской компанией позволяет инженерам ТМХ постоянно двигаться вперед.Помимо инновационных электропоездов, пассажирских вагонов, ТМХ разрабатывает тепловозы, электровозы, грузовые платформы – всего на железнодорожном салоне в Щербинке компания представила девять натурных образцов техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, трансмашхолдинг, иволга (поезд)