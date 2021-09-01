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ТМХ представил транспорт будущего на "PRO//Движение. Экспо"
ТМХ представил транспорт будущего на "PRO//Движение. Экспо" - РИА Новости, 01.09.2021
ТМХ представил транспорт будущего на "PRO//Движение. Экспо"
Самый современный транспорт настоящего и даже будущего представил на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо" крупнейший российский... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:44
2021-09-01T12:44
новости компаний - экономика
трансмашхолдинг
иволга (поезд)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Самый современный транспорт настоящего и даже будущего представил на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо" крупнейший российский производитель подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ); его специалисты призывают пассажиров стать соавторами принципиально новых вагонов.Последняя модификация электропоезда "Иволга", двухэтажный купейный вагон в формате двухвагонного сцепа (первый в практике российского транспортного машиностроения) и совсем новый концепт вагона капсульного: представленные на салоне экспонаты ТМХ не только впечатляют, но и демонстрируют приоритеты компании. Главным образом, это курс на развитие с большим заделом на будущее, ставка на промышленный дизайн, внимание к потребностям пассажиров.Он подчеркнул, что у посетителей выставки есть возможность увидеть "Иволгу" в развитии, сравнивая новую модификацию 3.0 с моделями 1.0 и 2.0, которые курсируют на Московских центральных диаметрах.В новой модификации поезда сохранены лучшие решения предыдущих версий "Иволги": это широкие двери, сквозной проход между вагонами, системы обеззараживания воздуха, адаптивное освещение и сервисы для маломобильных пассажиров. При этом стало больше кресел, у них появились подлокотники. Для вещей пассажиров теперь есть дополнительные крючки на вертикальных поручнях. А зарядить телефон можно не только через USB-порт, но и с помощью Type-C-розеток. Однако, дизайном и удобствами новшества модели не исчерпываются.Вместе с тем, выпускаемая Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ, входит в ТМХ) "Иволга", – это многофункциональная платформа. В зависимости от пожеланий заказчика, она может быть не только городским электропоездом, но и поездом для пригородных или межрегиональных перевозок. Состав спроектирован так, что число вагонов и интерьер в нем можно менять."Иволга" - сама по себе совершенно новая генерация электропоезда, а это всегда шаг вперед. Новая модель отвечает самым современным мировым требованиям, соответствует высочайшему технологическому уровню. Безусловно, это прорывной шаг в транспортном машиностроении – и для межрегионального использования, и для городского. "Иволга 3.0" - универсальный подвижной состав с массой преимуществ в плане экономии времени, пространства и удобств для пассажиров. Особенно важна и для комфорта, и для безопасности система очищения и обеззараживания воздуха", – убежден директор "Транспортной ассоциации московской агломерации" Норайр Блудян.Капсульный вагон. такого еще не было"Вы всё можете протестировать и стать соавторами наших новых поездов – мы продолжаем собирать мнения. У вас есть шанс что-то поменять и через год, а, может, и раньше, войдя в поезд, сказать: "Это решение придумал я", - с таким посылом обратилась Валерия Шарафутдинова к посетителям выставки. Эта установка действует в отношении как уже созданных моделей, так и разработок в стадии концепта.Капсульный вагон - новое слово в отечественных пассажирских перевозках. На выставке "PRO//Движение. Экспо" "Трансмашхолдинг" представил собственную разработку - новую версию некупейного вагона. Выглядит необычно: вместо привычных отсеков – двухэтажные ниши по обе стороны от прохода, расположенные как "боковушки", но со смещением относительно друг друга. Каждая капсула отгораживаются индивидуальными шторами. У каждого пассажира – свое окно, столик, свет, USB-розетки. Длина капсулы на 15 сантиметров больше, чем обычное спальное место в серийных вагонах, и составляет 188 сантиметров. Плюс в каждой капсуле есть эргономичная спинка.За счет исполнения вагона в габарите Т (на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметров длиннее стандартного вагона поезда дальнего следования) и радикальной перекомпоновки пространства мест в вагоне не 54, как в плацкартном, а 56 – по 28 сверху и снизу. Хватило пространства и на душ. Концепт такого интерьера разработан конструкторами российской компании "ТМХ Инжиниринг"."Байкальская сказка" и не толькоЕще один впечатляющий экспонат, представленный ТМХ на юбилейном железнодорожном салоне, - двухэтажный купейный вагон 61-4523 повышенной комфортности. Этим летом сервис смогли опробовать пассажиры туристического поезда "Байкальская сказка".В каждом вагоне оборудуется одно детское купе, душевая кабина, в сцепе – технологичная сервисная зона. Регулировать температуру воздуха можно отдельно в каждом купе. Вода в системе водоснабжения подвергается постоянной очистке и обеззараживанию, система обеззараживания воздуха способна инактивировать до 95% вирусов и бактерий, включая коронавирусы. Кстати, такие системы ТМХ уже более десяти лет ставит на всю пассажирскую технику.По словам Александра Лошманова, долгосрочный контракт между ТМХ и Федеральной пассажирской компанией позволяет инженерам ТМХ постоянно двигаться вперед.Помимо инновационных электропоездов, пассажирских вагонов, ТМХ разрабатывает тепловозы, электровозы, грузовые платформы – всего на железнодорожном салоне в Щербинке компания представила девять натурных образцов техники.
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, трансмашхолдинг, иволга (поезд)
12:44 01.09.2021
 

ТМХ представил транспорт будущего на "PRO//Движение. Экспо"

© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Презентация электропоезда "Иволга 3.0" на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо"
Презентация электропоезда Иволга 3.0 на Международном железнодорожном салоне PRO//Движение. Экспо - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Самый современный транспорт настоящего и даже будущего представил на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо" крупнейший российский производитель подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ); его специалисты призывают пассажиров стать соавторами принципиально новых вагонов.
Последняя модификация электропоезда "Иволга", двухэтажный купейный вагон в формате двухвагонного сцепа (первый в практике российского транспортного машиностроения) и совсем новый концепт вагона капсульного: представленные на салоне экспонаты ТМХ не только впечатляют, но и демонстрируют приоритеты компании. Главным образом, это курс на развитие с большим заделом на будущее, ставка на промышленный дизайн, внимание к потребностям пассажиров.
"Презентацию нашего флагманского электропоезда "Иволга 3.0" мы начинаем с дизайна – то есть с радости, красоты и удобства. Это наш отечественный продукт, он спроектирован и производится в России, и это предмет большой гордости – думаю, не только для нас. Почему мы начинаем разговор с дизайна? Потому что для нас важно создавать продукт для людей, для городов… Для новых ощущений", - поделился заместитель гендиректора АО "Трансмашхолдинг", шеф-дизайнер Евгений Маслов.
Он подчеркнул, что у посетителей выставки есть возможность увидеть "Иволгу" в развитии, сравнивая новую модификацию 3.0 с моделями 1.0 и 2.0, которые курсируют на Московских центральных диаметрах.
"Мы создали новый интерьер, новое качественное пространство со своей текстурой. Это новая графика сидений, новая эргономика подлокотников, дополнительные USB-порты, новые элементы для пассажиров… Мы усовершенствовали всё, следуя задаче порадовать людей, ответить на их запросы. Именно поэтому при создании поезда мы плотно сотрудничали с пассажирами, машинистами – со всеми, кому предстоит им пользоваться", - рассказал Маслов.
В новой модификации поезда сохранены лучшие решения предыдущих версий "Иволги": это широкие двери, сквозной проход между вагонами, системы обеззараживания воздуха, адаптивное освещение и сервисы для маломобильных пассажиров. При этом стало больше кресел, у них появились подлокотники. Для вещей пассажиров теперь есть дополнительные крючки на вертикальных поручнях. А зарядить телефон можно не только через USB-порт, но и с помощью Type-C-розеток. Однако, дизайном и удобствами новшества модели не исчерпываются.
"В модификации "Иволга 3.0" решены две глобальные задачи. Первая – это экономия времени: поезд стал быстрее, его скорость – 160 километров в час, но самое главное – ускорение. Оно на 10% больше, чем у предыдущих модификаций, и на 30% – чем у ближайших аналогов. То есть это самый быстрый городской поезд на сегодняшний день в нашей стране", - заверила руководитель управления маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Валерия Шарафутдинова.
Вместе с тем, выпускаемая Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ, входит в ТМХ) "Иволга", – это многофункциональная платформа. В зависимости от пожеланий заказчика, она может быть не только городским электропоездом, но и поездом для пригородных или межрегиональных перевозок. Состав спроектирован так, что число вагонов и интерьер в нем можно менять.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Презентация электропоезда "Иволга 3.0" на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо". Интерьер поезда
Презентация электропоезда Иволга 3.0 на Международном железнодорожном салоне PRO//Движение. Экспо. Интерьер поезда - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Презентация электропоезда "Иволга 3.0" на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо". Интерьер поезда
"Иволга" - сама по себе совершенно новая генерация электропоезда, а это всегда шаг вперед. Новая модель отвечает самым современным мировым требованиям, соответствует высочайшему технологическому уровню. Безусловно, это прорывной шаг в транспортном машиностроении – и для межрегионального использования, и для городского. "Иволга 3.0" - универсальный подвижной состав с массой преимуществ в плане экономии времени, пространства и удобств для пассажиров. Особенно важна и для комфорта, и для безопасности система очищения и обеззараживания воздуха", – убежден директор "Транспортной ассоциации московской агломерации" Норайр Блудян.

Капсульный вагон. такого еще не было

"Вы всё можете протестировать и стать соавторами наших новых поездов – мы продолжаем собирать мнения. У вас есть шанс что-то поменять и через год, а, может, и раньше, войдя в поезд, сказать: "Это решение придумал я", - с таким посылом обратилась Валерия Шарафутдинова к посетителям выставки. Эта установка действует в отношении как уже созданных моделей, так и разработок в стадии концепта.
Капсульный вагон - новое слово в отечественных пассажирских перевозках. На выставке "PRO//Движение. Экспо" "Трансмашхолдинг" представил собственную разработку - новую версию некупейного вагона. Выглядит необычно: вместо привычных отсеков – двухэтажные ниши по обе стороны от прохода, расположенные как "боковушки", но со смещением относительно друг друга. Каждая капсула отгораживаются индивидуальными шторами. У каждого пассажира – свое окно, столик, свет, USB-розетки. Длина капсулы на 15 сантиметров больше, чем обычное спальное место в серийных вагонах, и составляет 188 сантиметров. Плюс в каждой капсуле есть эргономичная спинка.
За счет исполнения вагона в габарите Т (на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметров длиннее стандартного вагона поезда дальнего следования) и радикальной перекомпоновки пространства мест в вагоне не 54, как в плацкартном, а 56 – по 28 сверху и снизу. Хватило пространства и на душ. Концепт такого интерьера разработан конструкторами российской компании "ТМХ Инжиниринг".
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Макет капсульного вагона
Макет капсульного вагона - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Макет капсульного вагона

"Байкальская сказка" и не только

Еще один впечатляющий экспонат, представленный ТМХ на юбилейном железнодорожном салоне, - двухэтажный купейный вагон 61-4523 повышенной комфортности. Этим летом сервис смогли опробовать пассажиры туристического поезда "Байкальская сказка".
"Сегодня это самые современные двухэтажные купейные вагоны. Мы выпускаем их по заказу Федеральной пассажирской компании на ТВЗ в рамках семилетнего контракта. Расстояние до потолка на втором этаже здесь увеличено более, чем на 20 сантиметров, выше стал и проход по коридору второго этажа, что существенно для комфорта пассажиров. Вообще, пространство пассажира максимально индивидуализировано: у каждого – свой сейф, розетки, USB-разъемы, светильники. На верхних полках – страховочная сетка и поручни. А ключевое техническое отличие нового подвижного состава – система пневматического подвешивания кузова, которая обеспечивает более плавный ход, меньшее воздействие на путевую инфраструктуру и, как следствие, снижение затрат перевозчика", - рассказал заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
В каждом вагоне оборудуется одно детское купе, душевая кабина, в сцепе – технологичная сервисная зона. Регулировать температуру воздуха можно отдельно в каждом купе. Вода в системе водоснабжения подвергается постоянной очистке и обеззараживанию, система обеззараживания воздуха способна инактивировать до 95% вирусов и бактерий, включая коронавирусы. Кстати, такие системы ТМХ уже более десяти лет ставит на всю пассажирскую технику.
"Это продолжение концепции уже существующего двухэтажного вагона, созданного ТМХ. Новый стал удобнее: и в части разного рода зарядок, и в части кондиционирования, и особенно хочу обратить внимание на индивидуальную регулировку микроклимата в каждом купе. Кроме того, важно отметить: двухвагонные сцепы повышают производительность труда, поскольку один проводник может обслуживать оба вагона сцепа. Но, в то же время, этот сцеп можно расцепить, то есть сохраняется универсальность использования вагонов: можно и обычные прицепить к двухэтажным, что обеспечивает большую гибкость в формировании состава. И он же выше стал! И, в целом, внутренний обвод вагона сделан лучше, симпатичнее – это стоит отдельного упоминания", - прокомментировал РИА Новости председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
По словам Александра Лошманова, долгосрочный контракт между ТМХ и Федеральной пассажирской компанией позволяет инженерам ТМХ постоянно двигаться вперед.
"Одни модели создаем, другие испытываем, третьи запускаем в серию, модифицируем – процессы идут параллельно. Создаем концепт – дальше уже ФПК, как заказчик, решает, пойдет вагон в серию или нет. Сейчас мы демонстрируем то, что уже можем предложить", - пояснил Лошманов.
Помимо инновационных электропоездов, пассажирских вагонов, ТМХ разрабатывает тепловозы, электровозы, грузовые платформы – всего на железнодорожном салоне в Щербинке компания представила девять натурных образцов техники.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Купе в новом двухэтажном поезде
Купе в новом двухэтажном поезде - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Купе в новом двухэтажном поезде
 
Новости компаний - ЭкономикаТрансмашхолдингИволга (поезд)
 
 
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