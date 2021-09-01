https://ria.ru/20210901/transformatsiya-1748141276.html

Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины

Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины

Владимир Зеленский в США презентовал план трансформации Украины из 80 проектов, которые он оценил в 277 миллиардов долларов. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:22

2021-09-01T12:22

2021-09-01T14:28

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сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в США презентовал план трансформации Украины из 80 проектов, которые он оценил в 277 миллиардов долларов.Во время своего рабочего визита он принял участие в презентации плана в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона."Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", — цитирует Зеленского его пресс-служба.Он рассказал, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба"."Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину", — сказал Зеленский.По его словам, план является инструментом развития стратегического партнерства Украины и США в экономике и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты. Также он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.В среду запланирована встреча Зеленского с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.

https://ria.ru/20210211/reforma-1597121510.html

https://ria.ru/20210822/vodorod-1746722734.html

https://ria.ru/20200611/1572791394.html

украина

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский