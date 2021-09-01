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Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины
Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины - РИА Новости, 01.09.2021
Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины
Владимир Зеленский в США презентовал план трансформации Украины из 80 проектов, которые он оценил в 277 миллиардов долларов. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:22
2021-09-01T14:28
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в США презентовал план трансформации Украины из 80 проектов, которые он оценил в 277 миллиардов долларов.Во время своего рабочего визита он принял участие в презентации плана в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона."Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", — цитирует Зеленского его пресс-служба.Он рассказал, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба"."Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину", — сказал Зеленский.По его словам, план является инструментом развития стратегического партнерства Украины и США в экономике и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты. Также он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.В среду запланирована встреча Зеленского с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
https://ria.ru/20210211/reforma-1597121510.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский
12:22 01.09.2021 (обновлено: 14:28 01.09.2021)
 
Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины

Президент Украины Зеленский оценил план трансформации страны в 277 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в США презентовал план трансформации Украины из 80 проектов, которые он оценил в 277 миллиардов долларов.
Во время своего рабочего визита он принял участие в презентации плана в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.
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"Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Он рассказал, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".
"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину", — сказал Зеленский.
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По его словам, план является инструментом развития стратегического партнерства Украины и США в экономике и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты. Также он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.
В среду запланирована встреча Зеленского с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
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