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СМИ сообщили о предотвращении талибами теракта в аэропорту Кабула

СМИ сообщили о предотвращении талибами теракта в аэропорту Кабула - РИА Новости, 01.09.2021

СМИ сообщили о предотвращении талибами теракта в аэропорту Кабула

Боевики движения "Талибан"* менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:43

2021-09-01T12:43

2021-09-01T12:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором находились два потенциальных террориста-смертника и взрывчатка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.По их данным, талибы остановили автобус рядом с аэропортом и велели пассажирам выйти. Некоторое время спустя боевики дали разрешение продолжить путь."Если бы они не остановили автобус, могла бы произойти атака в аэропорту, которая, возможно, привела бы к жертвам, в том числе среди американцев", - заявил осведомленный помощник одного из конгрессменов США.По словам трех источников в Пентагоне, координация между талибами и американскими военными выходили за рамки, публично обозначенные в минобороны США. Однако источники не смогли подтвердить сведения о предотвращении боевиками теракта рядом с аэропортом.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748114862.html

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан