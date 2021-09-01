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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/terakt-1748146167.html
СМИ сообщили о предотвращении талибами теракта в аэропорту Кабула
СМИ сообщили о предотвращении талибами теракта в аэропорту Кабула - РИА Новости, 01.09.2021
СМИ сообщили о предотвращении талибами теракта в аэропорту Кабула
Боевики движения "Талибан"* менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:43
2021-09-01T12:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором находились два потенциальных террориста-смертника и взрывчатка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.По их данным, талибы остановили автобус рядом с аэропортом и велели пассажирам выйти. Некоторое время спустя боевики дали разрешение продолжить путь."Если бы они не остановили автобус, могла бы произойти атака в аэропорту, которая, возможно, привела бы к жертвам, в том числе среди американцев", - заявил осведомленный помощник одного из конгрессменов США.По словам трех источников в Пентагоне, координация между талибами и американскими военными выходили за рамки, публично обозначенные в минобороны США. Однако источники не смогли подтвердить сведения о предотвращении боевиками теракта рядом с аэропортом.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
12:43 01.09.2021
 
СМИ сообщили о предотвращении талибами теракта в аэропорту Кабула

NBC: "Талибан"* остановил направляющийся в аэропорт Кабула автобус с террористами

© REUTERS / StringerТерминал аэропорта в Кабуле после вывода американских войск
Терминал аэропорта в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором находились два потенциальных террориста-смертника и взрывчатка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
По их данным, талибы остановили автобус рядом с аэропортом и велели пассажирам выйти. Некоторое время спустя боевики дали разрешение продолжить путь.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
10:28
Путин назвал результат присутствия США в Афганистане нулевым
"Если бы они не остановили автобус, могла бы произойти атака в аэропорту, которая, возможно, привела бы к жертвам, в том числе среди американцев", - заявил осведомленный помощник одного из конгрессменов США.
По словам трех источников в Пентагоне, координация между талибами и американскими военными выходили за рамки, публично обозначенные в минобороны США. Однако источники не смогли подтвердить сведения о предотвращении боевиками теракта рядом с аэропортом.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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