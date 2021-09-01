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Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка получила студенческий билет МГУ
Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка получила студенческий билет МГУ - РИА Новости, 01.09.2021
Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка получила студенческий билет МГУ
Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова получила студенческий билет и стала учащейся факультета психологии Московского государственного университета имени М. В... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:54
2021-09-01T17:55
общество
образование - общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова получила студенческий билет и стала учащейся факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета.К занятиям она приступит вместе с другими учащимися с 2 сентября.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ заявили, что готовы принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение."На очные занятия Алиса будет ходить с родителем. Лекции проходят в дистанционном формате", — добавил представитель факультета.Он также сообщил, что вуз обеспечит психологическое сопровождение образовательного процесса.
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общество, образование - общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, навигатор абитуриента
16:54 01.09.2021 (обновлено: 17:55 01.09.2021)
 
Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка получила студенческий билет МГУ

Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка получила студенческий билет факультета психологии МГУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова получила студенческий билет и стала учащейся факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета.
К занятиям она приступит вместе с другими учащимися с 2 сентября.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ заявили, что готовы принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.
"На очные занятия Алиса будет ходить с родителем. Лекции проходят в дистанционном формате", — добавил представитель факультета.
Он также сообщил, что вуз обеспечит психологическое сопровождение образовательного процесса.
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:24
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года
 
ОбществоОбразование - ОбществоМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваНавигатор абитуриента
 
 
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