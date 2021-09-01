https://ria.ru/20210901/temperatura-1748094701.html

Названа идеальная температура для борьбы с вирусом

Названа идеальная температура для борьбы с вирусом - РИА Новости, 01.09.2021

Названа идеальная температура для борьбы с вирусом

Считается, что повышение температуры тела во время болезни указывает на хорошую работу иммунной системы, а ее отсутствие — на ослабленный иммунитет. Каков... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T04:16

2021-09-01T04:16

2021-09-01T09:21

общество

орви

владимир болибок

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Считается, что повышение температуры тела во время болезни указывает на хорошую работу иммунной системы, а ее отсутствие — на ослабленный иммунитет. Каков механизм этой связи, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Он отметил, что повышение температуры — это часть защитной реакции организма на проникновение инфекции.Он уточнил, что ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов рассчитаны на работу при определенной температуре. И когда она растет, этим микроорганизмам становится труднее размножаться.Если же у человека не повышается температура при ОРВИ, то это означает, что его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию. Однако, продолжил специалист, избыточная реакция этой системы тоже может быть очень опасной."Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция: температура уходит далеко за 39-40 градусов. Такое повышение температуры плохо сказывается на работе внутренних органов, особенно на работе сердечно-сосудистой системы", — сказал иммунолог.В некоторых случаях подобная реакция организма может привести к сбоям в работе сердца, а затем даже к его остановке. Поэтому больной со столь высокой температурой нуждается в непрерывном врачебном контроле.По словам врача, "идеальная" температура, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией, — это от 37 с небольшим до 38,5 градуса."Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что, если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам", – заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210813/termometriya-1745585479.html

https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, орви, владимир болибок