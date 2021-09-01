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Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
Названа идеальная температура для борьбы с вирусом - РИА Новости, 01.09.2021
Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
Считается, что повышение температуры тела во время болезни указывает на хорошую работу иммунной системы, а ее отсутствие — на ослабленный иммунитет. Каков... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T04:16
2021-09-01T09:21
общество
орви
владимир болибок
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Считается, что повышение температуры тела во время болезни указывает на хорошую работу иммунной системы, а ее отсутствие — на ослабленный иммунитет. Каков механизм этой связи, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Он отметил, что повышение температуры — это часть защитной реакции организма на проникновение инфекции.Он уточнил, что ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов рассчитаны на работу при определенной температуре. И когда она растет, этим микроорганизмам становится труднее размножаться.Если же у человека не повышается температура при ОРВИ, то это означает, что его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию. Однако, продолжил специалист, избыточная реакция этой системы тоже может быть очень опасной."Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция: температура уходит далеко за 39-40 градусов. Такое повышение температуры плохо сказывается на работе внутренних органов, особенно на работе сердечно-сосудистой системы", — сказал иммунолог.В некоторых случаях подобная реакция организма может привести к сбоям в работе сердца, а затем даже к его остановке. Поэтому больной со столь высокой температурой нуждается в непрерывном врачебном контроле.По словам врача, "идеальная" температура, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией, — это от 37 с небольшим до 38,5 градуса."Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что, если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам", – заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210813/termometriya-1745585479.html
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общество, орви, владимир болибок
04:16 01.09.2021 (обновлено: 09:21 01.09.2021)
 
Названа идеальная температура для борьбы с вирусом

Врач Болибок: организм лучше всего борется с инфекцией при температуре до 38,5 градуса

© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / iLiApodo1988
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Считается, что повышение температуры тела во время болезни указывает на хорошую работу иммунной системы, а ее отсутствие — на ослабленный иммунитет. Каков механизм этой связи, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он отметил, что повышение температуры — это часть защитной реакции организма на проникновение инфекции.

"Работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией", — объяснил врач.

Он уточнил, что ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов рассчитаны на работу при определенной температуре. И когда она растет, этим микроорганизмам становится труднее размножаться.
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Если же у человека не повышается температура при ОРВИ, то это означает, что его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию. Однако, продолжил специалист, избыточная реакция этой системы тоже может быть очень опасной.
"Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция: температура уходит далеко за 39-40 градусов. Такое повышение температуры плохо сказывается на работе внутренних органов, особенно на работе сердечно-сосудистой системы", — сказал иммунолог.
В некоторых случаях подобная реакция организма может привести к сбоям в работе сердца, а затем даже к его остановке. Поэтому больной со столь высокой температурой нуждается в непрерывном врачебном контроле.
По словам врача, "идеальная" температура, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией, — это от 37 с небольшим до 38,5 градуса.
"Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что, если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам", – заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
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ОбществоОРВИВладимир Болибок
 
 
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