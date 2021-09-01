https://ria.ru/20210901/tekhas-1748110816.html

В Техасе запретили делать аборт, если у плода есть сердцебиение

В Техасе запретили делать аборт, если у плода есть сердцебиение - РИА Новости, 01.09.2021

В Техасе запретили делать аборт, если у плода есть сердцебиение

В Техасе вступил в силу законопроект, запрещающий аборты при обнаружении сердцебиения у плода, то есть на сроке от шести недель, сообщает газета Texas Tribune. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:55

2021-09-01T09:55

2021-09-01T09:55

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. В Техасе вступил в силу законопроект, запрещающий аборты при обнаружении сердцебиения у плода, то есть на сроке от шести недель, сообщает газета Texas Tribune.Согласно законопроекту, запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. При этом исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон, если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера".Как отмечает издание, в законопроекте Техаса есть "изюминка": он позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон.По словам противников законопроекта, запрет абортов на таком раннем сроке равносильно запрету абортов в целом. Они утверждают, что 90% женщин, которые обращаются в клиники для совершения абортов, находятся на сроке беременности более шести недель.Газета напоминает, что ранее большинство абортов были запрещены в Техасе примерно на сроке 20 недель.Ранее штат Айдахо запретил аборты на пятой-шестой неделе, когда у плода появляется сердцебиение. Губернатор штата Аризона подписал закон, запрещающий аборты исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода.На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/rpts-1742237281.html

https://ria.ru/20210627/aborty-1738809725.html

https://ria.ru/20210428/abort-1730237350.html

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сша

аризона

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в мире, айдахо, сша, аризона