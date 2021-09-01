https://ria.ru/20210901/tarakan-1748098495.html

Россиянин пострадал при взрыве, когда травил тараканов

Россиянин пострадал при взрыве, когда травил тараканов - РИА Новости, 01.09.2021

Россиянин пострадал при взрыве, когда травил тараканов

Житель Новороссийска устроил взрыв в своей квартире, когда травил тараканов, сообщила газета "Новороссийский рабочий" на своей странице в Instagram. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:25

2021-09-01T07:25

2021-09-01T07:35

происшествия

новороссийск

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Житель Новороссийска устроил взрыв в своей квартире, когда травил тараканов, сообщила газета "Новороссийский рабочий" на своей странице в Instagram.Инцидент произошел в доме на Анапском шоссе. Мужчина использовал для борьбы с насекомыми специальный раствор, в комнате также стояли баллончики с дихлофосом. Жена пострадавшего предположила, что в процессе травли тараканов возникла химическая реакция, что привело к взрыву.Житель Новороссийска получил сильные травмы головы и плеча и был доставлен в больницу.Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, снятое, по данным автора поста, жительницей Краснодара. В кадре виден большой таракан, ползущий по ее раковине, чтобы не спугнуть его, женщина комментирует его передвижение шепотом, называя "незваного гостя" то "мамонтом", то "чудовищем". В видео она рассказывает, что таракан может летать и "пожирает" ее мыло, с куском которого он сопоставим по длине.

https://ria.ru/20210804/tarakan-1744390793.html

новороссийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск