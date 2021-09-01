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Россиянин пострадал при взрыве, когда травил тараканов
Россиянин пострадал при взрыве, когда травил тараканов - РИА Новости, 01.09.2021
Россиянин пострадал при взрыве, когда травил тараканов
Житель Новороссийска устроил взрыв в своей квартире, когда травил тараканов, сообщила газета "Новороссийский рабочий" на своей странице в Instagram. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:25
2021-09-01T07:35
происшествия
новороссийск
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Житель Новороссийска устроил взрыв в своей квартире, когда травил тараканов, сообщила газета "Новороссийский рабочий" на своей странице в Instagram.Инцидент произошел в доме на Анапском шоссе. Мужчина использовал для борьбы с насекомыми специальный раствор, в комнате также стояли баллончики с дихлофосом. Жена пострадавшего предположила, что в процессе травли тараканов возникла химическая реакция, что привело к взрыву.Житель Новороссийска получил сильные травмы головы и плеча и был доставлен в больницу.Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, снятое, по данным автора поста, жительницей Краснодара. В кадре виден большой таракан, ползущий по ее раковине, чтобы не спугнуть его, женщина комментирует его передвижение шепотом, называя "незваного гостя" то "мамонтом", то "чудовищем". В видео она рассказывает, что таракан может летать и "пожирает" ее мыло, с куском которого он сопоставим по длине.
https://ria.ru/20210804/tarakan-1744390793.html
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происшествия, новороссийск
07:25 01.09.2021 (обновлено: 07:35 01.09.2021)
 
Россиянин пострадал при взрыве, когда травил тараканов

Житель Новороссийска пострадал при взрыве, когда травил в своем доме тараканов

© Depositphotos / lufimorganТаракан
Таракан - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / lufimorgan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Житель Новороссийска устроил взрыв в своей квартире, когда травил тараканов, сообщила газета "Новороссийский рабочий" на своей странице в Instagram.
Инцидент произошел в доме на Анапском шоссе. Мужчина использовал для борьбы с насекомыми специальный раствор, в комнате также стояли баллончики с дихлофосом. Жена пострадавшего предположила, что в процессе травли тараканов возникла химическая реакция, что привело к взрыву.
Житель Новороссийска получил сильные травмы головы и плеча и был доставлен в больницу.
Американский таракан - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани
Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, снятое, по данным автора поста, жительницей Краснодара. В кадре виден большой таракан, ползущий по ее раковине, чтобы не спугнуть его, женщина комментирует его передвижение шепотом, называя "незваного гостя" то "мамонтом", то "чудовищем". В видео она рассказывает, что таракан может летать и "пожирает" ее мыло, с куском которого он сопоставим по длине.
 
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