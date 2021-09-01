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Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.09.2021
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон". РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:01
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алабино
форум "армия — 2021"
танковый биатлон
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В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
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РИА Новости
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5
4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Полуфиналы по "Танковому биатлону" в Алабино. День 2
LIVE: Полуфиналы по "Танковому биатлону" в Алабино. День 2
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алабино, форум "армия — 2021", видео, танковый биатлон
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
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Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
 
АлабиноФорум "Армия — 2021"Танковый биатлон
 
 
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