https://ria.ru/20210901/tanki-1748164946.html

Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция

Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.09.2021

Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция

В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:01

2021-09-01T15:01

2021-09-01T15:01

алабино

форум "армия — 2021"

танковый биатлон

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748164519_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_7e10cfbcb1180de897275a0dca3cb223.jpg

В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".

алабино

2021

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

LIVE: Полуфиналы по "Танковому биатлону" в Алабино. День 2

LIVE: Полуфиналы по "Танковому биатлону" в Алабино. День 2

2021-09-01T15:01

true

PT112M16S