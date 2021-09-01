https://ria.ru/20210901/tanki-1748164946.html
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.09.2021
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон". РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:01
2021-09-01T15:01
2021-09-01T15:01
алабино
форум "армия — 2021"
танковый биатлон
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В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
алабино
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748164519_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_b5465c0c18c5b87e55e3778f2a7f0b95.jpg
LIVE: Полуфиналы по "Танковому биатлону" в Алабино. День 2
LIVE: Полуфиналы по "Танковому биатлону" в Алабино. День 2
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алабино, форум "армия — 2021", видео, танковый биатлон
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
2021-09-01T15:01
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PT112M16S
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" продолжается полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".