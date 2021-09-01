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Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке - РИА Новости, 01.09.2021
Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
Управление образования Хабаровска назвало неуместным и недопустимым танец живота, который исполнила педагог дополнительного образования на линейке 1 сентября в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:02
2021-09-01T14:02
2021-09-01T14:11
происшествия
общество
школа
хабаровск
день знаний
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1 сентября
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Управление образования Хабаровска назвало неуместным и недопустимым танец живота, который исполнила педагог дополнительного образования на линейке 1 сентября в одной из школ города, проводится проверка.В соцсетях распространилось видео с танцем живота, который исполняет девушка на линейке перед школьниками."Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы", - говорится в сообщении управления.Отмечается, что управление образования считает ситуацию неприемлемой."В отношении директора школы и административного персонала, ответственного за проведение праздника, сейчас проводится служебная проверка. По результатам данной проверки будут приняты необходимые управленческие решения, информация о которых обязательно будет опубликована на официальном сайте администрации города, а также в официальных аккаунтах", - информируют городские власти.Руководитель управления образования в Хабаровске извинился за "непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения".
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происшествия, общество, школа, хабаровск, день знаний, россия, 1 сентября
14:02 01.09.2021 (обновлено: 14:11 01.09.2021)
Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
Управление образования Хабаровска назвало неуместным танец живота на школьной линейке
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости.
Управление образования Хабаровска
назвало неуместным и недопустимым танец живота, который исполнила педагог дополнительного образования на линейке 1 сентября в одной из школ города, проводится проверка.
В соцсетях распространилось видео с танцем живота, который исполняет девушка на линейке перед школьниками.
"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы", - говорится в сообщении управления.
Отмечается, что управление образования считает ситуацию неприемлемой.
"В отношении директора школы и административного персонала, ответственного за проведение праздника, сейчас проводится служебная проверка. По результатам данной проверки будут приняты необходимые управленческие решения, информация о которых обязательно будет опубликована на официальном сайте администрации города, а также в официальных аккаунтах", - информируют городские власти.
Руководитель управления образования в Хабаровске извинился за "непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения".