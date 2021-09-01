https://ria.ru/20210901/tambov-1748243240.html

В Тамбовской области открылась инновационная Школа-Экотех для 800 учеников

В Тамбовской области открылась инновационная Школа-Экотех для 800 учеников - РИА Новости, 01.09.2021

В Тамбовской области открылась инновационная Школа-Экотех для 800 учеников

В моногороде Котовске в среду прошла церемония открытия инновационной "Школы-Экотех", в которой принял участие глава администрации Тамбовской области Александр... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:54

2021-09-01T21:54

2021-09-01T21:54

тамбовская область

общество

котовск

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 1 сен - РИА Новости. В моногороде Котовске в среду прошла церемония открытия инновационной "Школы-Экотех", в которой принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Концепция школы разработана с учетом комплексной программы развития моногорода. Образовательная программа здесь будет объединена с программами дополнительного образования и раннего профессионального обучения. Это позволит сформировать у школьников предпринимательские компетенции, а также компетенции в области технического творчества, экологической и информационной безопасности, профессиональной мобильности."Открытие этой школы на 800 ученических мест ликвидирует в Котовске обучение во вторую смену, откроет новые возможности для реализации программ современного дополнительного образования. В школе создано 12 образовательных центров – экологический, общественно-научный, естественнонаучный, прикладной математики, физкультуры и спорта, цифрового и гуманитарного образования, безопасности, зарубежной филологии, а также информационно-библиотечный центр, арт-центр, Технопарк и IT-куб. Школа сможет в полном объеме реализовать госпрограмму "Доступная среда" для инвалидов и маломобильных групп населения: здесь есть пандусы, лифты, кабинеты гигиены, специальная мебель и оборудование", - сказал представитель пресс-службы.Глава региона в ходе телемарафона с другими новыми образовательными площадками, открывшимися 1 сентября в Тамбовской области, поздравил с открытием "Школы-Экотех" учеников, их педагогов и родителей."Эта школа по сути - новый университет будущего. На одной площадке сконцентрированы все важные объекты образовательной инфраструктуры: технопарк, инновационные классы, сверхсовременное оборудование. Здесь созданы все условия для предпрофессиональной подготовки, чтобы молодой человек смог осознанно сделать выбор своей будущей профессии", - приводит пресс-служба слова Никитина.Он также отметил, что, благодаря региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", в Тамбовской области каждый год строятся новые образовательные учреждения."Это уже хорошая традиция – в День знаний открывать новую школу, мы ее сохраняем в течение многих лет. Открытие "Школы-Экотех" - не точка в наших планах, впереди строительство еще многих современных объектов образования и капитальный ремонт уже действующих школ", - сказал Никитин.В пресс-службе добавили, что на возведение новой школы в Котовске было направлено почти 957 миллионов рублей, из них 729 миллиона рублей - средства федерального бюджета.

https://ria.ru/20210831/blagoustroystvo-1748068265.html

https://ria.ru/20210723/tambov-1742628876.html

котовск

тамбовская область

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общество, котовск, тамбовская область, александр никитин