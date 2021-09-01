Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/taliby-1748229766.html
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:48
2021-09-01T19:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
великобритания
исламское государство
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_caa02a54f85e14092cbde5971e06173a.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Мухаммед Наим."Ситуация улучшается и вы сами это видите. Мы контролируем ситуацию (с ИГ* – ред.)", - заявил Наим.По его словам, талибы не читают заявления США и Великобритании о том, что "Талибан"* якобы неспособен противостоять угрозе ИГ*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748209239.html
сша
афганистан
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_8a9b14c63e4a8863db6b120371f37b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, великобритания, исламское государство, цены на нефть
19:48 01.09.2021 (обновлено: 19:57 01.09.2021)
 
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане

Представитель "Талибан"* Наим: движение контролирует ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Kathy Gannon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Мухаммед Наим.
"Ситуация улучшается и вы сами это видите. Мы контролируем ситуацию (с ИГ* – ред.)", - заявил Наим.
По его словам, талибы не читают заявления США и Великобритании о том, что "Талибан"* якобы неспособен противостоять угрозе ИГ*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Хайбатулла Ахундзада - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 17:53Захват власти в Афганистане талибами
Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"*
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанВеликобританияИсламское государствоЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
Лента новостейМолния