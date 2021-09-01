https://ria.ru/20210901/taliby-1748229766.html

Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане

Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021

Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:48

2021-09-01T19:48

2021-09-01T19:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

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великобритания

исламское государство

цены на нефть

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Мухаммед Наим."Ситуация улучшается и вы сами это видите. Мы контролируем ситуацию (с ИГ* – ред.)", - заявил Наим.По его словам, талибы не читают заявления США и Великобритании о том, что "Талибан"* якобы неспособен противостоять угрозе ИГ*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748209239.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, великобритания, исламское государство, цены на нефть