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Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:48
2021-09-01T19:48
2021-09-01T19:57
захват власти в афганистане талибами
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исламское государство
цены на нефть
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Мухаммед Наим."Ситуация улучшается и вы сами это видите. Мы контролируем ситуацию (с ИГ* – ред.)", - заявил Наим.По его словам, талибы не читают заявления США и Великобритании о том, что "Талибан"* якобы неспособен противостоять угрозе ИГ*.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, великобритания, исламское государство, цены на нефть
19:48 01.09.2021 (обновлено: 19:57 01.09.2021)
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане
Представитель "Талибан"* Наим: движение контролирует ситуацию с угрозой ИГ* в Афганистане