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Летный отряд "Россия" проиграл суд "Туполеву" на 72 миллиона рублей
Летный отряд "Россия" проиграл суд "Туполеву" на 72 миллиона рублей - РИА Новости, 01.09.2021
Летный отряд "Россия" проиграл суд "Туполеву" на 72 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы отказал специальному летному отряду (СЛО) "Россия" управления делами президента РФ во взыскании около 72 миллионов рублей с ПАО... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:45
2021-09-01T18:45
москва
арбитражный суд г. москвы
ту-214
пао "туполев"
сло "россия"
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал специальному летному отряду (СЛО) "Россия" управления делами президента РФ во взыскании около 72 миллионов рублей с ПАО "Туполев", следует из опубликованного в среду решения суда.Спор возник из-за обслуживания принадлежащего СЛО самолета Ту-214 по договору от 31 января 2018 года ценой 305 миллионов рублей. Выполнить работы "Туполев" должен был до декабря 2018 года.Как установил суд, СЛО передал самолет на техобслуживание в 2017 году, в мае 2018 года заплатил ответчику аванс в 244 миллиона рублей, "Туполев" выполнил часть работ на сумму около 49 миллионов, а остальную часть аванса, более 195 миллионов, в декабре 2019 года вернул заказчику.Однако, по мнению истца, контракт не исполнен в полном объеме, так как на дату разбирательства судно все еще находится на территории предприятия в разукомплектованном виде. В иске он заявил требование о возврате 49 миллионов рублей неотработанного аванса, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также штрафа.Суд первой инстанции счел требования необоснованными. Он установил, что выполнение работ на сумму 49 миллионов рублей подтверждено подписанным обеими сторонами актом. Суд также пришел к выводу, что заказчик сам нарушал условия договора. Так, аванс был перечислен с задержкой на два месяца.Кроме того, СЛО потребовал демонтировать с самолета на время техобслуживания ряд блоков для установки их на другой свой Ту-214. Без этих блоков исполнитель не мог завершить работу, но его письма с просьбой вернуть оборудование заказчик проигнорировал. В итоге суд полностью отклонил исковые требования.Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
https://ria.ru/20210826/shtraf-1747414317.html
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москва, арбитражный суд г. москвы, ту-214, пао "туполев", сло "россия", россия
18:45 01.09.2021
 
Летный отряд "Россия" проиграл суд "Туполеву" на 72 миллиона рублей

Суд Москвы отказал СЛО "Россия" во взыскании с ПАО "Туполев" 72 миллионов рублей

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Андрей Волков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал специальному летному отряду (СЛО) "Россия" управления делами президента РФ во взыскании около 72 миллионов рублей с ПАО "Туполев", следует из опубликованного в среду решения суда.
Спор возник из-за обслуживания принадлежащего СЛО самолета Ту-214 по договору от 31 января 2018 года ценой 305 миллионов рублей. Выполнить работы "Туполев" должен был до декабря 2018 года.
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Как установил суд, СЛО передал самолет на техобслуживание в 2017 году, в мае 2018 года заплатил ответчику аванс в 244 миллиона рублей, "Туполев" выполнил часть работ на сумму около 49 миллионов, а остальную часть аванса, более 195 миллионов, в декабре 2019 года вернул заказчику.
Однако, по мнению истца, контракт не исполнен в полном объеме, так как на дату разбирательства судно все еще находится на территории предприятия в разукомплектованном виде. В иске он заявил требование о возврате 49 миллионов рублей неотработанного аванса, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также штрафа.
Суд первой инстанции счел требования необоснованными. Он установил, что выполнение работ на сумму 49 миллионов рублей подтверждено подписанным обеими сторонами актом. Суд также пришел к выводу, что заказчик сам нарушал условия договора. Так, аванс был перечислен с задержкой на два месяца.
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Кроме того, СЛО потребовал демонтировать с самолета на время техобслуживания ряд блоков для установки их на другой свой Ту-214. Без этих блоков исполнитель не мог завершить работу, но его письма с просьбой вернуть оборудование заказчик проигнорировал. В итоге суд полностью отклонил исковые требования.
Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.
ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
 
МоскваАрбитражный суд г. МосквыТу-214ПАО "Туполев"СЛО "Россия"Россия
 
 
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