https://ria.ru/20210901/sud-1748215608.html

В Астраханской области будут судить отца, избивавшего пятерых детей

В Астраханской области будут судить отца, избивавшего пятерых детей - РИА Новости, 01.09.2021

В Астраханской области будут судить отца, избивавшего пятерых детей

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который систематически бил своих пятерых детей, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:24

2021-09-01T18:24

2021-09-01T18:24

происшествия

астраханская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который систематически бил своих пятерых детей, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года 42-летний житель села Образцово-Травино систематически беспричинно бил ремнем и руками своих пятерых детей в возрасте от 9 до 15 лет, среди которых четыре девочки. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210804/ufa-1744326951.html

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), россия