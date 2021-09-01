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В Астраханской области будут судить отца, избивавшего пятерых детей
В Астраханской области будут судить отца, избивавшего пятерых детей - РИА Новости, 01.09.2021
В Астраханской области будут судить отца, избивавшего пятерых детей
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который систематически бил своих пятерых детей, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:24
2021-09-01T18:24
2021-09-01T18:24
происшествия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который систематически бил своих пятерых детей, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года 42-летний житель села Образцово-Травино систематически беспричинно бил ремнем и руками своих пятерых детей в возрасте от 9 до 15 лет, среди которых четыре девочки. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Астраханской области будут судить отца, избивавшего пятерых детей
В Астраханской области будут судить отца, избивавшего четырех дочерей и сына