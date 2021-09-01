https://ria.ru/20210901/sud-1748127289.html

"Аминовка" хочет подать в суд на "оклеветавшие" поселок издания

"Аминовка" хочет подать в суд на "оклеветавшие" поселок издания - РИА Новости, 01.09.2021

"Аминовка" хочет подать в суд на "оклеветавшие" поселок издания

Поселение "Аминовка" намерено подать в суд на издания, опубликовавшие "непроверенную" информацию о его закрытом и моноконфессиональном характере, спровоцировав... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:29

2021-09-01T11:29

2021-09-01T11:29

религия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Поселение "Аминовка" намерено подать в суд на издания, опубликовавшие "непроверенную" информацию о его закрытом и моноконфессиональном характере, спровоцировав межэтнический конфликт, говорится в сообщении аккаунта поселка в социальной сети Instagram.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье строится экопоселение "Аминовка", купить участок в котором смогут только мусульмане, а жители должны будут соблюдать дресс-код и каноны ислама в повседневной жизни. Согласно сайту поселения, оно будет расположено в 140 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Устав поселка, опубликованный на его сайте и впоследствии удаленный со страницы, упоминаний о вероисповедании, необходимом для жителей поселка, не содержал."С командой юристов готовим заявления в прокуратуру на те издания, кто опубликовал непроверенную информацию и спровоцировал конфликт межконфессионального и межнационального характера", - говорится в сообщении. Поселок, как написано в сообщении, не закрытый анклав со своими законами, не является чисто мусульманским поселением и населен представителями разных конфессий, и никому не навязывает свой образ жизни.29 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и проверить опасения граждан из-за возможной "секты" в строящемся поселке. Имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания Московской области Денис Мухутдинов ранее сообщил РИА Новости, что собрание не контактирует с организаторами "Аминовки" и не одобряет превращение мест жительства мусульман в анклавы.В сообщении аккаунта поселка положительно оценили обращение СК. "Замечательно, что к этому делу подключился следственный комитет. <...> Кто и с какой целью хочет расшатать хрупкую политическую систему аккурат перед выборами, можно только догадываться", - написано в нем.

https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье