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Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок
Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок - РИА Новости, 01.09.2021
Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок
Тверской суд Москвы в среду приговорил к условному сроку участника несанкционированной акции 23 января, напавшему вместе с другими на проезжавшую машину ФСБ,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:38
2021-09-01T14:38
происшествия
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к условному сроку участника несанкционированной акции 23 января, напавшему вместе с другими на проезжавшую машину ФСБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Глебу Борисову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Назначенное Борисову наказание считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет", - рассказали в пресс-службе.Молодой человек признан виновным по двум эпизодам "применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотрудникам правоохранительных органов", а также в "умышленном повреждении или уничтожении имущества".Уголовное дело возбуждено после несанкционированной акции протеста, произошедшей в Москве 23 января. Дело о повреждении имущества связано с повреждением служебного автомобиля, принадлежащего ФСБ, обвинения по нему предъявлены также популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy).На видео, распространенном в сети, толпа протестующих во время акции забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210802/shtraf-1744031244.html
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происшествия, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:38 01.09.2021
 
Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок

В Москве приговорили к условному сроку участника незаконной акции, напавшего на машину ФСБ

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к условному сроку участника несанкционированной акции 23 января, напавшему вместе с другими на проезжавшую машину ФСБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Глебу Борисову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Назначенное Борисову наказание считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет", - рассказали в пресс-службе.
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Молодой человек признан виновным по двум эпизодам "применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотрудникам правоохранительных органов", а также в "умышленном повреждении или уничтожении имущества".
Уголовное дело возбуждено после несанкционированной акции протеста, произошедшей в Москве 23 января. Дело о повреждении имущества связано с повреждением служебного автомобиля, принадлежащего ФСБ, обвинения по нему предъявлены также популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy).
На видео, распространенном в сети, толпа протестующих во время акции забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
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Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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