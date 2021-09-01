https://ria.ru/20210901/spasateli-1748151950.html

Синдром Феникса: что преодолевают спасатели, чтобы спасти жизнь человека

Синдром Феникса: что преодолевают спасатели, чтобы спасти жизнь человека - РИА Новости, 01.09.2021

Синдром Феникса: что преодолевают спасатели, чтобы спасти жизнь человека

Для кого-то выражение "в горящую избу войдет" – это строки из поэмы, а для кого-то – трудовые будни, только к пожару там еще прибавляются агрессивные химикаты,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:14

2021-09-01T13:14

2021-09-01T13:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гочсипб

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Для кого-то выражение "в горящую избу войдет" – это строки из поэмы, а для кого-то – трудовые будни, только к пожару там еще прибавляются агрессивные химикаты, бетонные завалы и погружение в воду. Воистину, чтобы в назначенный час спасти чью-то жизнь, пожарным и спасателям приходится проходить 10 кругов ада, правда, адом это кажется только для обывателей, а для специалистов – это всего лишь обычные учения. О том, как выглядят тренировки пожарных Москвы на учебном полигоне департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Апаринках, читайте и смотрите в фотоленте РИА Новости.Тренировочный полигон в Апаринках позволяет круглогодично готовить более 10 тысяч человек, причем как профессиональных пожарных-спасателей, так и спасателей-добровольцев, отмечает заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин. Все тренажеры разработаны с учетом практики за последние 10 лет, то есть специалисты департамента проводили очень большой анализ, и все типовые опасности учитывали при создании этих модулей, добавляет он.Первый учебно-тренировочный комплекс называется "Теплодымокамера". На нем отрабатываются приемы ведения разведки при тушении пожара в непригодной для дыхания обстановке, то есть в дыму и загазованной среде. "Данный тренажер предназначен для начальных этапов подготовки пожарных и спасателей. На нем отрабатываются различные приемы спасения, основу которых составляют применение средств защиты органов дыхания", – объясняет принцип работы модуля спасатель международного класса аварийно-спасательного отряда номер 8 пожарно-спасательного центра Москвы Александр Шляпин.Вторая учебная точка называется "Набережная Яузы". Здесь имитируется обстановка на водоемах Москвы. К примеру, по одному из сценариев специалистам необходимо спасти людей из ДПТ с последующим падением автомобиля в реку. Основные технологии, которые демонстрируют пожарно-спасательные подразделения, это спасение, деблокирование и эвакуация людей из салона автомобиля, а также дальнейшее извлечение машины с использованием грузоподъемной техники, рассказывает Шляпин.А вот тренажер "Поток" представляет собой контейнер-цистерну для транспортировки агрессивных и опасных веществ. "В Москве, как и в любом большом городе, происходит перевозка опасных грузов по дорогам общего пользования, по железным дорогам. И из-за плотности населения данные грузы представляют огромную угрозу для людей, поэтому важно своевременно, быстро реагировать, производить ликвидацию течи, локализовать аварию. Кроме того, данный тренажер позволяет отрабатывать приемы спасения людей, оказавшихся в загазованной зоне, и проводить учения по взаимодействию с различными службами города", – подчеркивает спасатель.Учебно-тренировочный комплекс "Завал" – это комбинированный тренажер, на котором отрабатываются различные технологии спасения при обрушениях: по поиску людей, деблокирования их путем перемещения и удаления аварийных конструкций с помощью грузоподъемной крановой техники. Здесь пожарные и спасатели оттачивают навыки проделки проходов в железобетонных плитах, крепления аварийных конструкций и применения тяжелого аварийно-спасательного инструмента.Разумеется, на полигоне имеется точка, где моделируются ситуации ДТП с блокированием пострадавших в автомобиле и взаимодействием с медицинским подразделением пожарного центра. Здесь в частности отрабатывают упражнения для расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.На комплексных тренажерах "мачта-ферма" и "замкнутое пространство" моделируются сразу несколько сценариев, объясняет Шляпин. Так, при втором варианте воссоздаются условия проведения спасательных работ в ограниченных замкнутых пространствах – колодцах, люках, коллекторах, силосах, – где люди могут быть застигнуты врасплох и пострадать, оказавшись заблокированными в стесненных условиях в непригодной для дыхания среде. А вот мачта-ферма предназначена для отработки спасательных приемов и технологий по эвакуации людей с высоты с различного производственно-технического оборудования, такого как дымоходы, мачты, краны и подкрановые пути.Следующее учебное место – это огневой тренажер, на котором происходит подготовка пожарных и спасательных расчетов по ликвидации аварии на объектах газораспределения и газопотребления. Специфика данного модуля заключается в том, что на различных учебных точках имитируется горение газовых смесей и отрабатываются действия спасателей-пожарных по ликвидации аварии, а именно: утечке и горении газа и спасения людей, оказавшихся на таких объектах.Основное предназначение комплекса "Оксид" – имитация различных аварийных ситуаций на объектах, где эксплуатируются и хранятся химически опасные вещества. На данном объекте также моделируются аварии на объектах электрохозяйства, где проводятся спасательные работы, связанные с отключением электроэнергии и применением правильных средств тушения.Уникальность тренажера заключается в том, что он оснащен аналогом системы газового мониторинга. "Одновременно до 26 различных химических веществ имеются в памяти компьютера, находящегося у инструктора, и он может задавать различную обстановку для отработки различных упражнений", – рассказывает Шляпин.А вот комплекс "Уголек" – это тренажер твердотопливной загрузки, на котором происходит отработка приемов действий пожарных подразделений в условиях реального пожара с высокой температурой и высокой тепловой мощностью. При этом пожарные и спасатели имеют возможность оказаться внутри сложных условий тушения и научиться грамотно распознавать их и проводить разведку. Их задача – отработать навыки по защите как пострадавших, так и себя, и своих коллег.Полигон в Апаринках создан с учетом специфики столицы и не прекращал свою работу даже во время реконструкции. Он будет постоянно совершенствоваться и оказывать большую помощь не только столичным специалистам, но и спасателям московского региона. На данном полигоне проходят крупные соревнования, например, по многоборью спасателей МЧС России, говорит руководитель департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов.На пожарах в Москве за последние десять лет спасено более 14 тысяч человек, на водных объектах – 1470, более 200 человек получили помощь во время иных происшествий, а время реагирования на оперативные события сократилось на 16%.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гочсипб