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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/sotrudnichestvo-1748234274.html
США допустили возможность сотрудничества с талибами
США допустили возможность сотрудничества с талибами - РИА Новости, 01.09.2021
США допустили возможность сотрудничества с талибами
США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*, заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:30
2021-09-01T22:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*, заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.Как отметил военный, в прошлом "Талибан"* был безжалостной группировкой. По его словам, он убедился в этом на собственном опыте. При этом неизвестно, как в будущем проявят себя талибы, добавил Милли. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США взаимодействовали с радикальным движением "по очень узкому" спектру вопросов во время миссии по эвакуации."Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно "Талибана"* в будущем, сложно сейчас", — заметил глава американского Минобороны.Он подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ*.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули страну, а воздушная гавань, откуда эвакуировали иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешла под контроль "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша
20:30 01.09.2021 (обновлено: 22:25 01.09.2021)
 
США допустили возможность сотрудничества с талибами

Министерство обороны США допустило возможность сотрудничества с талибами для борьбы с ИГ*

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*, заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Как отметил военный, в прошлом "Талибан"* был безжалостной группировкой. По его словам, он убедился в этом на собственном опыте. При этом неизвестно, как в будущем проявят себя талибы, добавил Милли.

На войне, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать", — сказал он.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США взаимодействовали с радикальным движением "по очень узкому" спектру вопросов во время миссии по эвакуации.
"Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно "Талибана"* в будущем, сложно сейчас", — заметил глава американского Минобороны.
Он подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ*.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.
Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули страну, а воздушная гавань, откуда эвакуировали иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешла под контроль "Талибана"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 08:00
Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны США
 
 
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