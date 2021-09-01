https://ria.ru/20210901/sotrudnichestvo-1748234274.html

США допустили возможность сотрудничества с талибами

США допустили возможность сотрудничества с талибами - РИА Новости, 01.09.2021

США допустили возможность сотрудничества с талибами

США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*, заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:30

2021-09-01T20:30

2021-09-01T22:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*, заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.Как отметил военный, в прошлом "Талибан"* был безжалостной группировкой. По его словам, он убедился в этом на собственном опыте. При этом неизвестно, как в будущем проявят себя талибы, добавил Милли. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США взаимодействовали с радикальным движением "по очень узкому" спектру вопросов во время миссии по эвакуации."Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно "Талибана"* в будущем, сложно сейчас", — заметил глава американского Минобороны.Он подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ*.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули страну, а воздушная гавань, откуда эвакуировали иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешла под контроль "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша