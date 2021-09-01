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Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов
Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов - РИА Новости, 01.09.2021
Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов
Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 1 декабря, заявили в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:40
2021-09-01T15:56
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 1 декабря, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.Как отмечается в сообщении, дополнительные даты — 2 февраля и 4 мая 2022 года.Итоговое сочинение в 11-м классе — это допуск к участию в едином государственном экзамене. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вправе написать изложение вместо сочинения.В конце августа министр просвещения Сергей Кравцов объявил пять тем для письменной работы: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание — вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня", "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина".Во время проведения письменной работы обучающимся запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.В прошлом году итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00 по местному времени и продолжалось три часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания увеличили на полтора часа. Рекомендуемый объем сочинения составлял не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов.
https://ria.ru/20210901/fipi-1748181267.html
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, школа, россия, социальный навигатор, сн_образование
14:40 01.09.2021 (обновлено: 15:56 01.09.2021)
 
Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов

Рособрнадзор: итоговое сочинение у 11-х классов пройдет 1 декабря

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 1 декабря, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
Как отмечается в сообщении, дополнительные даты — 2 февраля и 4 мая 2022 года.
Итоговое сочинение в 11-м классе — это допуск к участию в едином государственном экзамене. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вправе написать изложение вместо сочинения.
В конце августа министр просвещения Сергей Кравцов объявил пять тем для письменной работы: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание — вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня", "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина".
Итоговое сочинение в российских школах - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 15:36
ФИПИ разъяснил темы итогового сочинения в 11-х классах
Во время проведения письменной работы обучающимся запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
В прошлом году итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00 по местному времени и продолжалось три часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания увеличили на полтора часа. Рекомендуемый объем сочинения составлял не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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