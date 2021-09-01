14:40 01.09.2021 (обновлено: 15:56 01.09.2021)
Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов
Рособрнадзор: итоговое сочинение у 11-х классов пройдет 1 декабря
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 1 декабря, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
Как отмечается в сообщении, дополнительные даты — 2 февраля и 4 мая 2022 года.
Итоговое сочинение в 11-м классе — это допуск к участию в едином государственном экзамене. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вправе написать изложение вместо сочинения.
В конце августа министр просвещения Сергей Кравцов объявил пять тем для письменной работы: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание — вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня", "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина".
Во время проведения письменной работы обучающимся запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
В прошлом году итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00 по местному времени и продолжалось три часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания увеличили на полтора часа. Рекомендуемый объем сочинения составлял не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов.
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