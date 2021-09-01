https://ria.ru/20210901/sochinenie-1748170229.html

Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов

Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов - РИА Новости, 01.09.2021

Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов

Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 1 декабря, заявили в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:40

2021-09-01T14:40

2021-09-01T15:56

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 1 декабря, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.Как отмечается в сообщении, дополнительные даты — 2 февраля и 4 мая 2022 года.Итоговое сочинение в 11-м классе — это допуск к участию в едином государственном экзамене. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вправе написать изложение вместо сочинения.В конце августа министр просвещения Сергей Кравцов объявил пять тем для письменной работы: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание — вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня", "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина".Во время проведения письменной работы обучающимся запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.В прошлом году итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00 по местному времени и продолжалось три часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания увеличили на полтора часа. Рекомендуемый объем сочинения составлял не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов.

https://ria.ru/20210901/fipi-1748181267.html

https://ria.ru/20210828/ege-1747653898.html

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, школа, россия, социальный навигатор, сн_образование