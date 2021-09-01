https://ria.ru/20210901/sochi-1748222013.html

В Сочи подготовят пункты эвакуации из-за ливней

В Сочи подготовят пункты эвакуации из-за ливней - РИА Новости, 01.09.2021

В Сочи подготовят пункты эвакуации из-за ливней

Резкое ухудшение погоды с сильными ливнями ожидается к ночи в Сочи, пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости, сообщил глава города Алексей... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:55

2021-09-01T18:55

2021-09-01T18:55

происшествия

краснодарский край

сочи

алексей копайгородский

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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Резкое ухудшение погоды с сильными ливнями ожидается к ночи в Сочи, пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости, сообщил глава города Алексей Копайгородский.В среду ГУМЧС по Краснодарскому краю предупредило, что в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Сочи, с 1 по 3 сентября прогнозируются ливни и сход селя.Как сообщает пресс-служба мэрии города, пляжи для купания будут закрыты, сейчас все районы Сочи задействованы в подготовке к аномальным погодным условиям, "сформированы бригады, перебазирована техника для устранения последствий стихии".Как отмечается в релизе, не исключены подъем уровня воды до критической отметки, вероятны подтопления санаториев, расположенных вблизи рек, поэтому для туристов "зарезервированы места под пункты временного размещения". Из-за сильного ветра могут падать деревья, а на объектах образования и здравоохранения организовано круглосуточное дежурство.

https://ria.ru/20210831/smerch-1747979540.html

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, алексей копайгородский