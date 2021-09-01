В Сочи подготовят пункты эвакуации из-за ливней
Мэр Сочи Копайгородский: сильные ливни накроют город ночью, готовятся пункты эвакуации
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Резкое ухудшение погоды с сильными ливнями ожидается к ночи в Сочи, пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости, сообщил глава города Алексей Копайгородский.
В среду ГУМЧС по Краснодарскому краю предупредило, что в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Сочи, с 1 по 3 сентября прогнозируются ливни и сход селя.
"Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, в ближайшие два дня мы ожидаем на курорте сильные ливни и грозы. Осадки ожидаются сегодня к ночи. Люди и техника с шести часов вечера должны быть готовы выехать в места, которые могут оказаться под ударом стихии. Для повышения мобильности мы рассредоточим силы и средства во всех четырёх районах курорта... Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости. Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, пляжи для купания будут закрыты, сейчас все районы Сочи задействованы в подготовке к аномальным погодным условиям, "сформированы бригады, перебазирована техника для устранения последствий стихии".
Как отмечается в релизе, не исключены подъем уровня воды до критической отметки, вероятны подтопления санаториев, расположенных вблизи рек, поэтому для туристов "зарезервированы места под пункты временного размещения". Из-за сильного ветра могут падать деревья, а на объектах образования и здравоохранения организовано круглосуточное дежурство.
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