https://ria.ru/20210901/sochi-1748200414.html

В Сочи обещают сильные ливни и сход селя

В Сочи обещают сильные ливни и сход селя - РИА Новости, 01.09.2021

В Сочи обещают сильные ливни и сход селя

В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:05

2021-09-01T17:05

2021-09-01T17:05

краснодарский край

сочи

новости - туризм

адлер

красная поляна

погода

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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю."Обвально-осыпные процессы, сход оползней, просадка грунта в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Сочи. Прогнозируется обильное выпадение осадков в период действия экстренного предупреждения (с 1 по 3 сентября): Адлер (51 мм), Джубга (29 мм), Красная Поляна (32 мм), Сочи (71 мм), Туапсе (68 мм)", – отмечается в сообщении.В настоящий момент на территории курорта держится пасмурная погода, температура воздуха составляет 28 градусов по Цельсию. Ранее в городе также обяъявлялось экстренное предупреждение в период с 29 по 30 августа из-за жары.

https://ria.ru/20210901/brest-1747836754.html

краснодарский край

сочи

адлер

красная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, новости - туризм, адлер, красная поляна, погода