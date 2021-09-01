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В Сочи обещают сильные ливни и сход селя
В Сочи обещают сильные ливни и сход селя - РИА Новости, 01.09.2021
В Сочи обещают сильные ливни и сход селя
В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:05
2021-09-01T17:05
краснодарский край
сочи
новости - туризм
адлер
красная поляна
погода
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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю."Обвально-осыпные процессы, сход оползней, просадка грунта в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Сочи. Прогнозируется обильное выпадение осадков в период действия экстренного предупреждения (с 1 по 3 сентября): Адлер (51 мм), Джубга (29 мм), Красная Поляна (32 мм), Сочи (71 мм), Туапсе (68 мм)", – отмечается в сообщении.В настоящий момент на территории курорта держится пасмурная погода, температура воздуха составляет 28 градусов по Цельсию. Ранее в городе также обяъявлялось экстренное предупреждение в период с 29 по 30 августа из-за жары.
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, адлер, красная поляна, погода
17:05 01.09.2021
 
В Сочи обещают сильные ливни и сход селя

В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/TelegramПодтопления в Сочи
Подтопления в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Обвально-осыпные процессы, сход оползней, просадка грунта в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Сочи. Прогнозируется обильное выпадение осадков в период действия экстренного предупреждения (с 1 по 3 сентября): Адлер (51 мм), Джубга (29 мм), Красная Поляна (32 мм), Сочи (71 мм), Туапсе (68 мм)", – отмечается в сообщении.
В настоящий момент на территории курорта держится пасмурная погода, температура воздуха составляет 28 градусов по Цельсию. Ранее в городе также обяъявлялось экстренное предупреждение в период с 29 по 30 августа из-за жары.
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