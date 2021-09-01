https://ria.ru/20210901/sochi-1748200414.html
В Сочи обещают сильные ливни и сход селя
В Сочи обещают сильные ливни и сход селя - РИА Новости, 01.09.2021
В Сочи обещают сильные ливни и сход селя
В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:05
2021-09-01T17:05
2021-09-01T17:05
краснодарский край
сочи
новости - туризм
адлер
красная поляна
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699953_0:17:1125:650_1920x0_80_0_0_3f2aa5a17c8736a39c9b66b23d4ecfa3.jpg
СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю."Обвально-осыпные процессы, сход оползней, просадка грунта в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Сочи. Прогнозируется обильное выпадение осадков в период действия экстренного предупреждения (с 1 по 3 сентября): Адлер (51 мм), Джубга (29 мм), Красная Поляна (32 мм), Сочи (71 мм), Туапсе (68 мм)", – отмечается в сообщении.В настоящий момент на территории курорта держится пасмурная погода, температура воздуха составляет 28 градусов по Цельсию. Ранее в городе также обяъявлялось экстренное предупреждение в период с 29 по 30 августа из-за жары.
https://ria.ru/20210901/brest-1747836754.html
краснодарский край
сочи
адлер
красная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699953_31:0:1028:748_1920x0_80_0_0_480265fc84fd1674dca6958097804904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, новости - туризм, адлер, красная поляна, погода
В Сочи обещают сильные ливни и сход селя
В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями
СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи к ночи ожидается резкое ухудшение погоды с сильными ливнями, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Обвально-осыпные процессы, сход оползней, просадка грунта в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Сочи. Прогнозируется обильное выпадение осадков в период действия экстренного предупреждения (с 1 по 3 сентября): Адлер (51 мм), Джубга (29 мм), Красная Поляна (32 мм), Сочи (71 мм), Туапсе (68 мм)", – отмечается в сообщении.
В настоящий момент на территории курорта держится пасмурная погода, температура воздуха составляет 28 градусов по Цельсию. Ранее в городе также обяъявлялось экстренное предупреждение в период с 29 по 30 августа из-за жары.