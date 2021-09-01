https://ria.ru/20210901/sobyanin-1748195950.html

Собянин обозначил сроки возобновления массовых мероприятий в городе

Собянин обозначил сроки возобновления массовых мероприятий в городе - РИА Новости, 01.09.2021

Собянин обозначил сроки возобновления массовых мероприятий в городе

Масштабные городские праздники в Москве будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:46

2021-09-01T16:46

2021-09-01T17:11

общество

москва

день города москвы

праздники

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабные городские праздники в Москве будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр напомнил, что в среду в Москве в усеченном формате - без массовых гуляний - открылся фестиваль "Цветочный джем". Это первый городской фестиваль почти за 1,5 года, фестивали не проводились из-за пандемии коронавируса."Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210901/mer-1748199398.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, день города москвы, праздники, сергей собянин, городское хозяйство москвы