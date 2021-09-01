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Собянин обозначил сроки возобновления массовых мероприятий в городе
Собянин обозначил сроки возобновления массовых мероприятий в городе - РИА Новости, 01.09.2021
Собянин обозначил сроки возобновления массовых мероприятий в городе
Масштабные городские праздники в Москве будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:46
2021-09-01T17:11
общество
москва
день города москвы
праздники
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабные городские праздники в Москве будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр напомнил, что в среду в Москве в усеченном формате - без массовых гуляний - открылся фестиваль "Цветочный джем". Это первый городской фестиваль почти за 1,5 года, фестивали не проводились из-за пандемии коронавируса."Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
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общество, москва, день города москвы, праздники, сергей собянин, городское хозяйство москвы
16:46 01.09.2021 (обновлено: 17:11 01.09.2021)
 
Собянин обозначил сроки возобновления массовых мероприятий в городе

Мэр Москвы Собянин: возобновление городских мероприятий зависит от ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабные городские праздники в Москве будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр напомнил, что в среду в Москве в усеченном формате - без массовых гуляний - открылся фестиваль "Цветочный джем". Это первый городской фестиваль почти за 1,5 года, фестивали не проводились из-за пандемии коронавируса.
"Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
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