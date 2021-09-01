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Эксперты считают, что брошенных в Кабуле собак усыпят
Эксперты считают, что брошенных в Кабуле собак усыпят - РИА Новости, 01.09.2021
Эксперты считают, что брошенных в Кабуле собак усыпят
Собак, оставленных иностранными военными в аэропорту Кабула, вероятнее всего, придется усыпить, поскольку они не будут признавать новых хозяев, заявили РИА... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:44
2021-09-01T22:44
2021-09-01T22:44
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Собак, оставленных иностранными военными в аэропорту Кабула, вероятнее всего, придется усыпить, поскольку они не будут признавать новых хозяев, заявили РИА Новости европейские эксперты в сфере служебного собаководства.О брошенных в Кабуле служебных собаках армии США ранее сообщила американская НКО American Humane. Пентагон опроверг эту информацию. Источники в движении "Талибан"* заявили, что в аэропорту находятся две собаки, которые принадлежали американцам.Петер ван Кейрсбилк, работавший кинологом в бельгийской полиции, назвал достойным сожаления информацию о брошенных в Кабуле служебных собаках. По его словам, большинство специалистов предпочли бы усыпить таких животных, а не пытаться адаптировать их к новым условиям."Отношения между военной или полицейской собакой и ее проводником напоминают очень сплоченную команду. Они живут вместе 24 часа в сутки и ведут свой личный диалог. Разорвать такую команду и дать собаке нового проводника очень трудно", - сказал он.Сандра де Беккер, глава кинологического отдела бельгийской полиции, заявила, что, не зная специализацию и клички брошенных собак, их будет невозможно вновь использовать на службе."Собаки, которые остаются брошенными в клетках на протяжении целых дней, могут стать действительно опасными из-за стресса… У этих полицейских или военных собак нет будущего, их, вероятно, уничтожат", - сказала она.Директор бельгийского приюта для животных Гаэтан Сгалдино в разговоре с РИА Новости признал, что найти собаке новый дом не так просто даже в "развитом обществе". По его оценкам, в Бельгии каждый год бросают около 16 тысяч собак, и небольшое число из них приходится усыплять. Подавляющее большинство таких животных составляют представители служебных и бойцовских пород: овчарки малинуа и стаффордширские терьеры.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, сша, кабул (город), талибан, бельгия, министерство обороны сша
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Собак, оставленных иностранными военными в аэропорту Кабула, вероятнее всего, придется усыпить, поскольку они не будут признавать новых хозяев, заявили РИА Новости европейские эксперты в сфере служебного собаководства.
О брошенных в Кабуле служебных собаках армии США
ранее сообщила американская НКО American Humane. Пентагон опроверг эту информацию. Источники в движении "Талибан
"* заявили, что в аэропорту находятся две собаки, которые принадлежали американцам.
Петер ван Кейрсбилк, работавший кинологом в бельгийской полиции, назвал достойным сожаления информацию о брошенных в Кабуле служебных собаках. По его словам, большинство специалистов предпочли бы усыпить таких животных, а не пытаться адаптировать их к новым условиям.
"Отношения между военной или полицейской собакой и ее проводником напоминают очень сплоченную команду. Они живут вместе 24 часа в сутки и ведут свой личный диалог. Разорвать такую команду и дать собаке нового проводника очень трудно", - сказал он.
Сандра де Беккер, глава кинологического отдела бельгийской полиции, заявила, что, не зная специализацию и клички брошенных собак, их будет невозможно вновь использовать на службе.
"Собаки, которые остаются брошенными в клетках на протяжении целых дней, могут стать действительно опасными из-за стресса… У этих полицейских или военных собак нет будущего, их, вероятно, уничтожат", - сказала она.
Директор бельгийского приюта для животных Гаэтан Сгалдино в разговоре с РИА Новости признал, что найти собаке новый дом не так просто даже в "развитом обществе". По его оценкам, в Бельгии каждый год бросают около 16 тысяч собак, и небольшое число из них приходится усыплять. Подавляющее большинство таких животных составляют представители служебных и бойцовских пород: овчарки малинуа и стаффордширские терьеры.
* Запрещенная в России террористическая группировка