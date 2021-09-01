https://ria.ru/20210901/smerch-1748249560.html

Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи

Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 01.09.2021

Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи

В Сочи в районе Адлерского района был обнаружен смерч над морем, который вышел на берег, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:06

2021-09-01T23:06

2021-09-01T23:06

краснодарский край

сочи

адлер

черное море

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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи в районе Адлерского района был обнаружен смерч над морем, который вышел на берег, сообщает оперштаб Краснодарского края."В акватории Чёрного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших и погибших нет, лишь повреждено около 30 шезлонгов. Сейчас на курорте действует экстренное предупреждение в связи с непогодой, которое продлится до 3 сентября. Все коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.

https://ria.ru/20210831/smerch-1747979540.html

краснодарский край

сочи

адлер

черное море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, адлер, черное море