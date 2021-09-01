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Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи
Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 01.09.2021
Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи
В Сочи в районе Адлерского района был обнаружен смерч над морем, который вышел на берег, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:06
2021-09-01T23:06
краснодарский край
сочи
адлер
черное море
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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи в районе Адлерского района был обнаружен смерч над морем, который вышел на берег, сообщает оперштаб Краснодарского края."В акватории Чёрного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших и погибших нет, лишь повреждено около 30 шезлонгов. Сейчас на курорте действует экстренное предупреждение в связи с непогодой, которое продлится до 3 сентября. Все коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.
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краснодарский край, сочи, адлер, черное море
23:06 01.09.2021
 
Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи

Смерч, зафиксированный в акватории вблизи Адлерского района Сочи, вышел на берег

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЧерное море в Адлерском районе Сочи
Черное море в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи в районе Адлерского района был обнаружен смерч над морем, который вышел на берег, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В акватории Чёрного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и погибших нет, лишь повреждено около 30 шезлонгов. Сейчас на курорте действует экстренное предупреждение в связи с непогодой, которое продлится до 3 сентября. Все коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.
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