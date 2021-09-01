https://ria.ru/20210901/smerch-1748249560.html
Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи
Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 01.09.2021
Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи
В Сочи в районе Адлерского района был обнаружен смерч над морем, который вышел на берег, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:06
2021-09-01T23:06
2021-09-01T23:06
краснодарский край
сочи
адлер
черное море
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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. В Сочи в районе Адлерского района был обнаружен смерч над морем, который вышел на берег, сообщает оперштаб Краснодарского края."В акватории Чёрного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших и погибших нет, лишь повреждено около 30 шезлонгов. Сейчас на курорте действует экстренное предупреждение в связи с непогодой, которое продлится до 3 сентября. Все коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.
https://ria.ru/20210831/smerch-1747979540.html
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сочи
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краснодарский край, сочи, адлер, черное море
Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи
Смерч, зафиксированный в акватории вблизи Адлерского района Сочи, вышел на берег