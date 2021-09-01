https://ria.ru/20210901/siberica-1748243781.html
Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства
Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства - РИА Новости, 01.09.2021
Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства
Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:02
2021-09-01T22:02
2021-09-01T22:02
экономика
россия
natura siberica
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента предприятия Сергея Буйлова.Глава компании объяснил, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до "прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж".Буйлов выразил надежду, что остановка деятельности будет временной.В понедельник 30 августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение", лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве в 2012 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/biznes-1592374851.html
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экономика, россия, natura siberica
Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства
Косметический бренд Natura Siberica приостановил работу магазинов и производства
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на президента предприятия Сергея Буйлова.
Глава компании объяснил, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до "прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж".
Буйлов выразил надежду, что остановка деятельности будет временной.
В понедельник 30 августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение", лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников
скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве
в 2012 году.