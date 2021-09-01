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Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства
Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства - РИА Новости, 01.09.2021
Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства
Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:02
2021-09-01T22:02
экономика
россия
natura siberica
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента предприятия Сергея Буйлова.Глава компании объяснил, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до "прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж".Буйлов выразил надежду, что остановка деятельности будет временной.В понедельник 30 августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение", лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве в 2012 году.
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экономика, россия, natura siberica
22:02 01.09.2021
 
Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Косметический бренд Natura Siberica приостановил работу магазинов и производства

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин компании Natura Siberica в Москве
Магазин компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента предприятия Сергея Буйлова.
Глава компании объяснил, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до "прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж".
Буйлов выразил надежду, что остановка деятельности будет временной.
В понедельник 30 августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение", лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.
Создатель брендов Рецепты бабушки Агафьи и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 10:03
Создатель Natura Siberica не хотел "портить" детей наследством
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве в 2012 году.
 
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