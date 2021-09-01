https://ria.ru/20210901/siberica-1748243781.html

Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства - РИА Новости, 01.09.2021

Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T22:02

2021-09-01T22:02

2021-09-01T22:02

экономика

россия

natura siberica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574746897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f29194e9809b9da0e7f3278b8df2d5d.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента предприятия Сергея Буйлова.Глава компании объяснил, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до "прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж".Буйлов выразил надежду, что остановка деятельности будет временной.В понедельник 30 августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение", лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве в 2012 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/biznes-1592374851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, natura siberica