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Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах"
Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах" - РИА Новости, 01.09.2021
Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах"
Российские автомобилисты смогут обжаловать на "Госуслугах" штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации, соответствующий закон вступил в силу 1... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T00:55
2021-09-01T09:24
общество
госуслуги
автомобилисты
россия
штрафы
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские автомобилисты смогут обжаловать на "Госуслугах" штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации, соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2021 года."Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки &lt;...&gt; может быть также подана в форме электронного документа &lt;...&gt; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", — говорится во вступившем в силу 1 сентября 2021 года Федеральном законе от 29.12.2020 №471.Уточняется, что жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью "Госуслуг" можно также передать копию решения по указанной жалобе.Кроме того, также 1 сентября вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года №947. Оно утверждает правила доставки получившим штрафы с камер водителям через "Госуслуги".Согласно правилам, постановление направляется почтовым отправлением в электронной форме через информационную систему организации почтовой связи (то есть оно появится в личном кабинете адресата на "Госуслугах"). Доставленным оно считается с момента его размещения в личном кабинете или с момента входа автомобилиста на "Госуслуги" в течение семи дней со дня размещения документа.
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общество, госуслуги, автомобилисты, россия, штрафы
00:55 01.09.2021 (обновлено: 09:24 01.09.2021)
 
Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах"

С 1 сентября появилась возможность обжаловать штрафы, выписанные при помощи камер

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМосква с верхней точки. Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова
Москва с верхней точки. Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские автомобилисты смогут обжаловать на "Госуслугах" штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации, соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2021 года.
"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки <...> может быть также подана в форме электронного документа <...> с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", — говорится во вступившем в силу 1 сентября 2021 года Федеральном законе от 29.12.2020 №471.
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Уточняется, что жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью "Госуслуг" можно также передать копию решения по указанной жалобе.
Кроме того, также 1 сентября вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года №947. Оно утверждает правила доставки получившим штрафы с камер водителям через "Госуслуги".
Согласно правилам, постановление направляется почтовым отправлением в электронной форме через информационную систему организации почтовой связи (то есть оно появится в личном кабинете адресата на "Госуслугах"). Доставленным оно считается с момента его размещения в личном кабинете или с момента входа автомобилиста на "Госуслуги" в течение семи дней со дня размещения документа.
 
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