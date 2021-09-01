https://ria.ru/20210901/shtrafy-1748088469.html

Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах"

Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах" - РИА Новости, 01.09.2021

Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах"

Российские автомобилисты смогут обжаловать на "Госуслугах" штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации, соответствующий закон вступил в силу 1... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T00:55

2021-09-01T00:55

2021-09-01T09:24

общество

госуслуги

автомобилисты

россия

штрафы

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские автомобилисты смогут обжаловать на "Госуслугах" штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации, соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2021 года."Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки <...> может быть также подана в форме электронного документа <...> с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", — говорится во вступившем в силу 1 сентября 2021 года Федеральном законе от 29.12.2020 №471.Уточняется, что жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью "Госуслуг" можно также передать копию решения по указанной жалобе.Кроме того, также 1 сентября вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года №947. Оно утверждает правила доставки получившим штрафы с камер водителям через "Госуслуги".Согласно правилам, постановление направляется почтовым отправлением в электронной форме через информационную систему организации почтовой связи (то есть оно появится в личном кабинете адресата на "Госуслугах"). Доставленным оно считается с момента его размещения в личном кабинете или с момента входа автомобилиста на "Госуслуги" в течение семи дней со дня размещения документа.

https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, автомобилисты, россия, штрафы