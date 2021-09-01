https://ria.ru/20210901/shkola-1748244569.html
Новая школа открылась в Иванове впервые за 30 лет
Новая школа открылась в Иванове впервые за 30 лет - РИА Новости, 01.09.2021
Новая школа открылась в Иванове впервые за 30 лет
Новое здание гимназии №36 для учеников начальных классов открылось в Иванове – это первая школа, построенная в областной столице за 30 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:10
2021-09-01T22:10
2021-09-01T22:16
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ИВАНОВО, 1 сен – РИА Новости. Новое здание гимназии №36 для учеников начальных классов открылось в Иванове – это первая школа, построенная в областной столице за 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В городе Иваново 30 лет не строилось ни одной школы. На самом деле, это катастрофа. Потребность большая, родители давно об этом говорили. Это первая такая школа. Я надеюсь, она ознаменует наш путь по строительству новых школ", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетив 1 сентября новое здание.Гимназия №36 находится в центре развивающегося жилого микрорайона. В этом году в новую начальную школу пришли более двухсот первоклассников, открыто шесть первых классов, в каждом из которых более 30 человек.Строительство здания школы на 350 мест начали в 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели направили 178 миллионов рублей. Новое здание оснащено современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. Помимо учебных классов, спортзала и столовой, в нем расположены специализированные кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.В пресс-службе добавили, что в Иванове в рамках национального проекта "Образование" продолжается строительство двух зданий школ на 350 мест – в микрорайоне Рождественское и у гимназии №44. Также ведется строительство Богданихской школы в Ивановском районе и учебного заведения на 550 мест в городе Кохма.
https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html
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общество, иваново, ивановская область, ивановский район, станислав воскресенский
22:10 01.09.2021 (обновлено: 22:16 01.09.2021)
Новая школа открылась в Иванове впервые за 30 лет
Новая школа открылась в Иванове впервые за 30 лет
ИВАНОВО, 1 сен – РИА Новости. Новое здание гимназии №36 для учеников начальных классов открылось в Иванове – это первая школа, построенная в областной столице за 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В городе Иваново 30 лет не строилось ни одной школы. На самом деле, это катастрофа. Потребность большая, родители давно об этом говорили. Это первая такая школа. Я надеюсь, она ознаменует наш путь по строительству новых школ", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
, посетив 1 сентября новое здание.
Гимназия №36 находится в центре развивающегося жилого микрорайона. В этом году в новую начальную школу пришли более двухсот первоклассников, открыто шесть первых классов, в каждом из которых более 30 человек.
Строительство здания школы на 350 мест начали в 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели направили 178 миллионов рублей. Новое здание оснащено современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. Помимо учебных классов, спортзала и столовой, в нем расположены специализированные кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.
В пресс-службе добавили, что в Иванове в рамках национального проекта "Образование" продолжается строительство двух зданий школ на 350 мест – в микрорайоне Рождественское и у гимназии №44. Также ведется строительство Богданихской школы в Ивановском районе и учебного заведения на 550 мест в городе Кохма.
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