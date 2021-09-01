Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России
Ежегодно первого сентября в России отмечают День знаний.
Ежегодно первого сентября в России отмечают День знаний.
Новый учебный год начинается для всех школьников, студентов и преподавателей.
Новый учебный год начинается для всех школьников, студентов и преподавателей.
В школах проводят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний и мира.
В школах проводят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний и мира.
Школы начали учебный год очно и приняли все 17 миллионов учеников.
Школы начали учебный год очно и приняли все 17 миллионов учеников.
Тотальной дистанционки не планируется.
Регионы смогут принимать решения о переходе на удаленный формат с учетом эпидемиологической ситуации.
Регионы смогут принимать решения о переходе на удаленный формат с учетом эпидемиологической ситуации.
Школы учли рекомендации Роспотребнадзора и организовали торжественные линейки по классам и параллелям на открытом воздухе.
Школы учли рекомендации Роспотребнадзора и организовали торжественные линейки по классам и параллелям на открытом воздухе.
Школьники на праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в Центре образования и спорта "Москва-98".
Школьники на праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в Центре образования и спорта "Москва-98".
Пока для школ сохраняются те же противоэпидемические меры, что и год назад.
Пока для школ сохраняются те же противоэпидемические меры, что и год назад.
При входе в школу измеряют температуру, за каждым классом закреплен отдельный кабинет.
При входе в школу измеряют температуру, за каждым классом закреплен отдельный кабинет.
С Днем знаний школьников и студентов поздравил премьер Михаил Мишустин. Он назвал первое сентября торжественным, волнующим и радостным днем.
С Днем знаний школьников и студентов поздравил премьер Михаил Мишустин. Он назвал первое сентября торжественным, волнующим и радостным днем.
"Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", — говорится поздравлении.
"Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", — говорится поздравлении.
Школьницы перед торжественной линейкой в Сочи.
Дети едут в школу в Тульской области.
Впереди у школьников время, когда они каждый день будут узнавать что-то новое.
Впереди у школьников время, когда они каждый день будут узнавать что-то новое.