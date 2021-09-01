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Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России
Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России - РИА Новости, 01.09.2021
Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России
Для российских школьников впервые за два года новый учебный год начался в привычном формате. Волнующие первые звонки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2021
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фото
школа
день знаний
день знаний в россии
россия
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Для российских школьников впервые за два года новый учебный год начался в привычном формате. Волнующие первые звонки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, школа, день знаний, день знаний в россии, россия
16:54 01.09.2021 (обновлено: 17:04 01.09.2021)
 

Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России

Читать ria.ru в
Для российских школьников впервые за два года новый учебный год начался в привычном формате. Волнующие первые звонки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ежегодно первого сентября в России отмечают День знаний.

Первоклассница во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний в школе №7 в селе Прохладное Приморского края
1 из 15

Ежегодно первого сентября в России отмечают День знаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Новый учебный год начинается для всех школьников, студентов и преподавателей.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний в школе №7 в селе Прохладное Приморского края
2 из 15

Новый учебный год начинается для всех школьников, студентов и преподавателей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В школах проводят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний и мира.

Первое сентября в регионах России
3 из 15

В школах проводят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний и мира.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Школы начали учебный год очно и приняли все 17 миллионов учеников.

Первое сентября в регионах России
4 из 15

Школы начали учебный год очно и приняли все 17 миллионов учеников.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Тотальной дистанционки не планируется.

Первое сентября в регионах России
5 из 15

Тотальной дистанционки не планируется.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Регионы смогут принимать решения о переходе на удаленный формат с учетом эпидемиологической ситуации.

Музыканты военно-духового оркестра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, в московской школе Центр образования и спорта Москва-98
6 из 15

Регионы смогут принимать решения о переходе на удаленный формат с учетом эпидемиологической ситуации.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Школы учли рекомендации Роспотребнадзора и организовали торжественные линейки по классам и параллелям на открытом воздухе.

Начало учебного года в Москве
7 из 15

Школы учли рекомендации Роспотребнадзора и организовали торжественные линейки по классам и параллелям на открытом воздухе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Школьники на праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в Центре образования и спорта "Москва-98".

Начало учебного года в Москве
8 из 15

Школьники на праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в Центре образования и спорта "Москва-98".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пока для школ сохраняются те же противоэпидемические меры, что и год назад.

Начало учебного года в Москве
9 из 15

Пока для школ сохраняются те же противоэпидемические меры, что и год назад.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

При входе в школу измеряют температуру, за каждым классом закреплен отдельный кабинет.

Первое сентября в регионах России
10 из 15

При входе в школу измеряют температуру, за каждым классом закреплен отдельный кабинет.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

С Днем знаний школьников и студентов поздравил премьер Михаил Мишустин. Он назвал первое сентября торжественным, волнующим и радостным днем.

Первое сентября в регионах России
11 из 15

С Днем знаний школьников и студентов поздравил премьер Михаил Мишустин. Он назвал первое сентября торжественным, волнующим и радостным днем.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", — говорится поздравлении.

Первое сентября в регионах России
12 из 15

"Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", — говорится поздравлении.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Школьницы перед торжественной линейкой в Сочи.

Первое сентября в регионах России
13 из 15

Школьницы перед торжественной линейкой в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дети едут в школу в Тульской области.

Первое сентября в регионах России
14 из 15

Дети едут в школу в Тульской области.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Впереди у школьников время, когда они каждый день будут узнавать что-то новое.

Первое сентября в регионах России
15 из 15

Впереди у школьников время, когда они каждый день будут узнавать что-то новое.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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