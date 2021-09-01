https://ria.ru/20210901/shkola-1748152219.html

Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России

Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России - РИА Новости, 01.09.2021

Торжественные линейки, новые друзья: Первое сентября в России

Для российских школьников впервые за два года новый учебный год начался в привычном формате. Волнующие первые звонки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:54

2021-09-01T16:54

2021-09-01T17:04

фото

школа

день знаний

день знаний в россии

россия

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Для российских школьников впервые за два года новый учебный год начался в привычном формате. Волнующие первые звонки — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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