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Матвиенко призвала упрочить преимущества отечественной школы
Матвиенко призвала упрочить преимущества отечественной школы - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко призвала упрочить преимущества отечественной школы
Из-за наступления извне на традиционные ценности необходимо сохранить и упрочить преимущества отечественной школы, убеждена спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:09
2021-09-01T08:09
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Из-за наступления извне на традиционные ценности необходимо сохранить и упрочить преимущества отечественной школы, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня, когда на внешнем контуре идет наступление на традиционные ценности, особенно важно делать все для сохранения и упрочения преимуществ нашей школы. Я имею в виду единство образования и воспитания, первостепенное внимание к обществознанию, гуманитарным дисциплинам, фундаментальность естественнонаучных знаний", - написала она в блоге, опубликованном на сайте Совфеда.К сожалению, констатировала спикер, в интернете, особенно в социальных сетях, значительную аудиторию собирают производители "вредного, подчас опасного для подростков контента, низкопробной культуры". "Это факт. А, значит, ситуацию надо менять", - отметила Матвиенко.По ее словам, это означает, что учитель и впредь остается главной фигурой в школе, и именно исходя из этого и должен строиться процесс цифровизации образования: ее объектом должны стать рутинные операции труда педагога, организации и администрирования учебного процесса, управления школой. "Проводить цифровизацию следует аккуратно, я бы даже сказала, осторожно", - заявила спикер.Очень важно будет проследить влияние цифровизации на физическое здоровье детей, их психику, убеждена глава верхней палаты."Любые сомнения на этот счет должны быть тщательно изучены, возникающие угрозы, риски, даже малейшие, полностью исключены. В этих вопросах осторожности много не бывает. Вполне вероятно, что по итогам этой работы может встать вопрос о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации", другие нормативные правовые акты", - считает Матвиенко.
https://ria.ru/20210831/shkoly-1748027384.html
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко
08:09 01.09.2021
 
Матвиенко призвала упрочить преимущества отечественной школы

Спикер Совета Федерации Матвиенко: необходимо упрочить преимущества отечественной школы

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Из-за наступления извне на традиционные ценности необходимо сохранить и упрочить преимущества отечественной школы, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня, когда на внешнем контуре идет наступление на традиционные ценности, особенно важно делать все для сохранения и упрочения преимуществ нашей школы. Я имею в виду единство образования и воспитания, первостепенное внимание к обществознанию, гуманитарным дисциплинам, фундаментальность естественнонаучных знаний", - написала она в блоге, опубликованном на сайте Совфеда.
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К сожалению, констатировала спикер, в интернете, особенно в социальных сетях, значительную аудиторию собирают производители "вредного, подчас опасного для подростков контента, низкопробной культуры". "Это факт. А, значит, ситуацию надо менять", - отметила Матвиенко.
По ее словам, это означает, что учитель и впредь остается главной фигурой в школе, и именно исходя из этого и должен строиться процесс цифровизации образования: ее объектом должны стать рутинные операции труда педагога, организации и администрирования учебного процесса, управления школой. "Проводить цифровизацию следует аккуратно, я бы даже сказала, осторожно", - заявила спикер.
Очень важно будет проследить влияние цифровизации на физическое здоровье детей, их психику, убеждена глава верхней палаты.
"Любые сомнения на этот счет должны быть тщательно изучены, возникающие угрозы, риски, даже малейшие, полностью исключены. В этих вопросах осторожности много не бывает. Вполне вероятно, что по итогам этой работы может встать вопрос о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации", другие нормативные правовые акты", - считает Матвиенко.
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ОбществоСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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