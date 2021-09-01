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В Севастополе ищут подростков, пытавшихся украсть пожертвования с мемориала
В Севастополе ищут подростков, пытавшихся украсть пожертвования с мемориала - РИА Новости, 01.09.2021
В Севастополе ищут подростков, пытавшихся украсть пожертвования с мемориала
Полиция Севастополя разыскивает подростков, которые пытались украсть пожертвования посетителей часовни на мемориале 35-й береговой батареи, сообщила... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:04
2021-09-01T16:04
происшествия
севастополь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Полиция Севастополя разыскивает подростков, которые пытались украсть пожертвования посетителей часовни на мемориале 35-й береговой батареи, сообщила пресс-служба городского управления МВД.На распространенной в севастопольских СМИ и соцсетях видеозаписи видно, как подростки пытаются вскрыть урны для пожертвований, но им это не удается, и они убегают из часовни."Первого сентября в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками УМВД России по г. Севастополю выявлена видеозапись, на которой два подростка пытаются достать деньги, оставленные посетителями часовни на 35-й береговой батарее. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия", - сообщили в полиции.В МВД отметили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Мемориал создан на месте 35-й бронебашенной батареи в Севастополе, которая была подорвана в 1942 году после окончания обороны города. Батарея начала создаваться в 1910 году, к 1917 году основные работы были завершены и продолжены уже в 1925 году. Осенью 1929 года батарея окончательно вступила в строй, в июле того же года ее посетили члены советского правительства во главе со Сталиным. Батарея №35 была вооружена четырьмя 305-мм орудиями в двух двухорудийных башнях, которые были изготовлены Обуховским заводом в 1914-1916 годах. После войны батарея не восстанавливалась. Позднее на этом месте был создан мемориал, рядом расположена часовня.
https://ria.ru/20210828/kuzbass-1747630109.html
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происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
16:04 01.09.2021
 
В Севастополе ищут подростков, пытавшихся украсть пожертвования с мемориала

Полиция Севастополя ищет подростков, пытавшихся украсть пожертвования с 35-й батареи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Полиция Севастополя разыскивает подростков, которые пытались украсть пожертвования посетителей часовни на мемориале 35-й береговой батареи, сообщила пресс-служба городского управления МВД.
На распространенной в севастопольских СМИ и соцсетях видеозаписи видно, как подростки пытаются вскрыть урны для пожертвований, но им это не удается, и они убегают из часовни.
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"Первого сентября в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками УМВД России по г. Севастополю выявлена видеозапись, на которой два подростка пытаются достать деньги, оставленные посетителями часовни на 35-й береговой батарее. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия", - сообщили в полиции.
В МВД отметили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Мемориал создан на месте 35-й бронебашенной батареи в Севастополе, которая была подорвана в 1942 году после окончания обороны города. Батарея начала создаваться в 1910 году, к 1917 году основные работы были завершены и продолжены уже в 1925 году. Осенью 1929 года батарея окончательно вступила в строй, в июле того же года ее посетили члены советского правительства во главе со Сталиным. Батарея №35 была вооружена четырьмя 305-мм орудиями в двух двухорудийных башнях, которые были изготовлены Обуховским заводом в 1914-1916 годах. После войны батарея не восстанавливалась. Позднее на этом месте был создан мемориал, рядом расположена часовня.
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ПроисшествияСевастопольМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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