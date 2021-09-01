https://ria.ru/20210901/semya-1748215920.html
Презентация доклада ВЦИОМ о семейных ценностях
Презентация доклада ВЦИОМ о семейных ценностях - РИА Новости, 01.09.2021
Презентация доклада ВЦИОМ о семейных ценностях
10 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация доклада "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?".
2021-09-01T18:25
2021-09-01T18:25
2021-09-01T18:25
анонсы
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Задать вопросУчастники:- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;- соучредитель благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья МОСКВИТИНА;- председатель Совета отцов, директор по развитию Союза отцов Алексей ЧЕГОДАЕВ;- директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА.Что мотивирует россиян к созданию семьи и рождению детей? Как распределяются роли между супругами? Какая модель обеспечения ухода за пожилыми людьми наиболее предпочтительна? Каким образом нужно реформировать институт брака, чтобы он стал более современным и востребованным?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Презентация доклада ВЦИОМ о семейных ценностях
10 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация доклада "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?".
Участники:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- соучредитель благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья МОСКВИТИНА;
- председатель Совета отцов, директор по развитию Союза отцов Алексей ЧЕГОДАЕВ;
- директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА.
Что мотивирует россиян к созданию семьи и рождению детей? Как распределяются роли между супругами? Какая модель обеспечения ухода за пожилыми людьми наиболее предпочтительна? Каким образом нужно реформировать институт брака, чтобы он стал более современным и востребованным?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru