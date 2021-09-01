https://ria.ru/20210901/semya-1748215920.html

Презентация доклада ВЦИОМ о семейных ценностях

Презентация доклада ВЦИОМ о семейных ценностях - РИА Новости, 01.09.2021

Презентация доклада ВЦИОМ о семейных ценностях

10 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация доклада "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?".

2021-09-01T18:25

2021-09-01T18:25

2021-09-01T18:25

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1748215920.jpg?1630509911

Задать вопросУчастники:- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;- соучредитель благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья МОСКВИТИНА;- председатель Совета отцов, директор по развитию Союза отцов Алексей ЧЕГОДАЕВ;- директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА.Что мотивирует россиян к созданию семьи и рождению детей? Как распределяются роли между супругами? Какая модель обеспечения ухода за пожилыми людьми наиболее предпочтительна? Каким образом нужно реформировать институт брака, чтобы он стал более современным и востребованным?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы