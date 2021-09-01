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Пресс-секретаря Зеленского раскритиковали за шуточный снимок в Вашингтоне
Пресс-секретаря Зеленского раскритиковали за шуточный снимок в Вашингтоне - РИА Новости, 01.09.2021
Пресс-секретаря Зеленского раскритиковали за шуточный снимок в Вашингтоне
Пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова раскритиковали за фото в Instagram из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник Джорджа... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:35
2021-09-01T22:35
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
джордж вашингтон
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова раскритиковали за фото в Instagram из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник Джорджа Вашингтона.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду встречается с президентом Джо Байденом."Если вы хотите знать, почему в США несерьезно относятся к украинской делегации, посмотрите, как официальный спикер Зеленского относится к монументу, возведенному в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Поставьте себя на место американцев - вы бы имели дело с такими дикарями?" - написал депутат Киевского горсовета Сергей Таран.Также в Instagram люди с недоумением прокомментировали снимок: "Не только позорище, а и преступление против государства - так унизить Украину перед США. Из грязи в… грязи!".
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, джордж вашингтон
22:35 01.09.2021
 
Пресс-секретаря Зеленского раскритиковали за шуточный снимок в Вашингтоне

Пресс-секретаря президента Зеленского раскритиковали за снимок в Instagram в Вашингтоне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова раскритиковали за фото в Instagram из Вашингтона, где он показывает язык и "держит" памятник Джорджа Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду встречается с президентом Джо Байденом.
"Если вы хотите знать, почему в США несерьезно относятся к украинской делегации, посмотрите, как официальный спикер Зеленского относится к монументу, возведенному в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Поставьте себя на место американцев - вы бы имели дело с такими дикарями?" - написал депутат Киевского горсовета Сергей Таран.
Также в Instagram люди с недоумением прокомментировали снимок: "Не только позорище, а и преступление против государства - так унизить Украину перед США. Из грязи в… грязи!".
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийДжордж Вашингтон
 
 
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