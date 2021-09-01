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Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании

Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании - РИА Новости, 01.09.2021

Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании

Глава "Роснефти" Игорь Сечин увеличил долю прямого владения в компании с 0,1273% до 0,1288%, говорится в ее сообщении. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:41

2021-09-01T10:41

2021-09-01T11:27

экономика

игорь сечин

роснефть

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин увеличил долю прямого владения в компании с 0,1273% до 0,1288%, говорится в ее сообщении."Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Сечин Игорь Иванович... Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 0,1273%... Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения: 0,1288%", - сказано в сообщении.Изменение произошло 31 августа.Кроме того, доли в компании увеличили гендиректор "РН-Ванкор" Владимир Чернов (до 0,0005%), гендиректор "Башнефти" Хасан Татриев (до 0,0008%), гендиректор "Самотлорнефтегаза" Валентин Мамаев (с 0,00003% до 0,0009%) и гендиректор "Сузуна" Ильгам Кучугов (до 0,0005%).Вице-президент - главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков увеличил свою долю с 0,0002% до 0,0003%, первый вице-президент компании Дидье Касимиро - с 0,0043% до 0,0052%, зампред правления, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Желько Рунье - с 0,0036% до 0,0044%.

https://ria.ru/20210827/gaz-1747479986.html

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экономика, игорь сечин, роснефть, россия