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Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании
Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании - РИА Новости, 01.09.2021
Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании
Глава "Роснефти" Игорь Сечин увеличил долю прямого владения в компании с 0,1273% до 0,1288%, говорится в ее сообщении. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:41
2021-09-01T11:27
экономика
игорь сечин
роснефть
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин увеличил долю прямого владения в компании с 0,1273% до 0,1288%, говорится в ее сообщении."Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Сечин Игорь Иванович... Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 0,1273%... Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения: 0,1288%", - сказано в сообщении.Изменение произошло 31 августа.Кроме того, доли в компании увеличили гендиректор "РН-Ванкор" Владимир Чернов (до 0,0005%), гендиректор "Башнефти" Хасан Татриев (до 0,0008%), гендиректор "Самотлорнефтегаза" Валентин Мамаев (с 0,00003% до 0,0009%) и гендиректор "Сузуна" Ильгам Кучугов (до 0,0005%).Вице-президент - главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков увеличил свою долю с 0,0002% до 0,0003%, первый вице-президент компании Дидье Касимиро - с 0,0043% до 0,0052%, зампред правления, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Желько Рунье - с 0,0036% до 0,0044%.
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экономика, игорь сечин, роснефть, россия
10:41 01.09.2021 (обновлено: 11:27 01.09.2021)
 
Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании

Глава "Роснефти" Сечин увеличил долю в компании до 0,1288 процента

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин увеличил долю прямого владения в компании с 0,1273% до 0,1288%, говорится в ее сообщении.
"Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Сечин Игорь Иванович... Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 0,1273%... Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения: 0,1288%", - сказано в сообщении.
Изменение произошло 31 августа.
Кроме того, доли в компании увеличили гендиректор "РН-Ванкор" Владимир Чернов (до 0,0005%), гендиректор "Башнефти" Хасан Татриев (до 0,0008%), гендиректор "Самотлорнефтегаза" Валентин Мамаев (с 0,00003% до 0,0009%) и гендиректор "Сузуна" Ильгам Кучугов (до 0,0005%).
Вице-президент - главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков увеличил свою долю с 0,0002% до 0,0003%, первый вице-президент компании Дидье Касимиро - с 0,0043% до 0,0052%, зампред правления, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Желько Рунье - с 0,0036% до 0,0044%.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 11:39
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу
 
ЭкономикаИгорь СечинРоснефтьРоссия
 
 
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