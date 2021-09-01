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Обзор Samsung Galaxy Z Fold3: складной смартфон по цене трех iPhone

Обзор Samsung Galaxy Z Fold3: складной смартфон по цене трех iPhone - РИА Новости, 01.09.2021

Обзор Samsung Galaxy Z Fold3: складной смартфон по цене трех iPhone

Южнокорейская компания Samsung обновила свой самый дорогой и продвинутый смартфон — Galaxy Z Fold3. К складному экрану добавили защиту от воды и невидимую... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:01

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung обновила свой самый дорогой и продвинутый смартфон — Galaxy Z Fold3. К складному экрану добавили защиту от воды и невидимую камеру. Благодаря стилусу устройство превращается в планшет. О том, каким получилось третье поколение футуристического смартфона, — в материале РИА Новости.ДизайнЗаметное внешнее отличие — оформление камерного модуля. У предшественника этот блок выглядел тяжеловесным, тут все гораздо изящнее. Наметанный глаз увидит и другие изменения в дизайне — фактически здесь другой корпус. Например, его толщина в разложенном виде уменьшилась на полмиллиметра — до 6,4, что впечатляет, если вспомнить, насколько сложный шарнирный механизм скрывается в недрах гаджета.Конечно, Samsung Galaxy Z Fold3 остается увесистым — 271 грамм, но предшественник был на десять граммов тяжелее. И если к линейным габаритам привыкнуть легко за счет вытянутости корпуса в сложенном состоянии, то масса постоянно о себе напоминает, особенно если носить гаджет в кармане брюк или шорт.Серьезный конструкторский прорыв связан с влагозащитой. Смартфон стал первым в мире "складнем", сертифицированным по стандарту IPX8: выдерживает погружение в воду на глубину до полутора метров на 30 минут. Но нет защиты от пыли и других мелкодисперсных частиц — песок может вывести из строя сложный шарнир.ДисплеиГаджет получил два дисплея, выполненных по технологии Dynamic AMOLED 2X. Внешний 6,2-дюймовый теперь умеет обновлять картинку на частоте 120 Гц, предусмотрена синхронизация настроек с основным экраном. Панель прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus и отличается все тем же вытянутым соотношением сторон — 25:9. В целом же полноценно работать можно и через этот экран.Однако гибкий 7,6-дюймовый основной дисплей гораздо интереснее. Поверх пластикового экрана — защитная пленка, которую производитель рекомендует не удалять. Залом между двумя половинками экрана как был у Z Fold2, так и остался у "тройки". Но стоит подержать смартфон в руках пару часов, как эта полоса перестает обращать на себя внимание. Но пальцем, естественно, ощутить эту линию легко.Покрытие гибкого экрана буквально как магнит собирает отпечатки и пыль, оттирать посложнее, чем от современного стекла. Пыль набивается в стыки между экраном и корпусом, даже после чистого кармана или сумки ее довольно много оседает на смартфоне в сложенном состоянии.У гибкой AMOLED-матрицы хорошая цветопередача: в Z Fold3 нет проблемы "масляного пятна", в отличие от первых поколений подобных экранов. Но полимерная поверхность ощутимо бликует, это чувствуется в солнечный день. В Samsung на этот раз отказались от традиционного поляризационного слоя — смартфон потребляет на четверть меньше энергии при той же яркости, а максимум увеличился (1200 нит при автояркости). Ресурс дисплея при этом не пострадал: корейцы обещают более 200 тысяч циклов складывания без последствий.Фишка третьего поколения Fold — подэкранная фронтальная камера. Такие сенсоры пока экзотика даже в куда более привычных смартфонах, а в гибком и вовсе впервые. Плотность пикселей над четырехмегапиксельным сенсором небольшая. В Samsung пошли на это для того, чтобы соблюсти баланс между незаметностью и качеством получаемого изображения. Оно невысокое и при хорошем освещении, но в компании уверяют, что большинство пользователей внутреннюю фронталку применяет для видеосвязи.Наконец, поддержка стилусов S Pen — этакое утешение для фанатов линейки Note. Но есть нюансы — во-первых, с перьями прошлых поколений экран не работает. Дело в том, что наконечники для гибкого дисплея пришлось разрабатывать заново, чтобы они не повредили мягкое покрытие. Во-вторых, стилус не взаимодействует с внешним экраном. И наконец, его невозможно прикрепить к корпусу гибкого смартфона — лишь в паз в специальном чехле.Производительность и интерфейсыГибкому флагману досталась топовая платформа от Qualcomm — Snapdragon 888, которую не критиковал только ленивый. Проблема с нагревом тут не так остра — при записи ролика в 4К смартфон не превращается в кипятильник. CPU Throttling Test гаджет проходит достойно, производительность снижается не столь критично, как у соплатформенников. Корейцы говорили на презентации, что оптимизировали эту платформу — похоже, так и есть.Главное неудобство в играх — нестандартное соотношение сторон основного и вспомогательного экранов. Некоторые тайтлы из-за этого ведут себя странно. В целом производительности на все хватает.На российском рынке доступны две версии Z Fold3 — с 256 либо с 512 Гб постоянной памяти при 12 Гб оперативной. Также предлагают двухсимочный вариант. Гаджет получил поддержку нового стандарта Wi-Fi 6e. Bluetooth — 5.2 вместо 5.0. Естественно, полный набор современных коммуникаций — NFC, всевозможные стандарты навигации и USB-C версии 3.2.Кстати, с портом USB-C связана фирменная система DEX, созданная для взаимодействия с компьютерами, мониторами и телевизорами. Действует и по беспроводу, но по кабелю стабильность выше. Samsung предлагает на базе смартфона развернуть полноценную рабочую среду, с многооконностью, передачей данных и прочим.КамераОсновная камера — из трех сенсоров, по 12 Мп каждый. Главный — Sony IMX555 с физическим размером 1/1,76 дюйма и объективом f/1,8. Автофокус с двухпиксельной фазой, оптическая стабилизация изображения. Сверширокоугольник перекочевал без изменений с прошлогодней модели. При апертуре f/2.2 у него нет автофокуса. Наконец — телеобъектив с двукратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.Интерфейс самой камеры привычен пользователям современных смартфонов Samsung с OneUI 3.1. Но есть и особенности — например, при запуске приложения со вспомогательного экрана можно использовать основные камеры для селфи.Снимки на главный датчик хороши, хотя и могут показаться не столь эффектными, как на актуальных флагманах даже того же Samsung. Фото немного мягче, что в основном связано с менее агрессивной резкостью и подавлением шума. Цвета яркие, что характерно для Samsung, но людям такое нравится. Сверхширокие снимки отличаются меньшей детализацией и динамическим диапазоном. Ночной режим приятно удивил — с ним "ширик" остается рабочим инструментом. Телеобъектив отлично справляется с приближением.Смартфон записывает видео в максимальном качестве 4K при 60 кадрах в секунду. Но при съемке с высокой частотой кадров недоступно переключение между объективами.Безопасность и автономная работаДанные на смартфоне можно защитить лицом или отпечатком пальцев. Биометрию по лицу лучше регистрировать на внешнюю фронтальную камеру — меньше вероятность ошибки и нераспознавания. Дактилоскопия встроена в кнопку включения, датчик быстрый и точный.Аккумулятор на 100 мАч меньше, чем у предшественника, — 4400 мАч. Общая емкость складывается из двух батареек в разных половинах корпуса — 2280 и 2120 мАч. С этим смартфоном стоит рассчитывать всего на день автономности при экране в 120 Гц. А вот разрядка в режиме ожидания совсем не радует: за ночь может уйти пять-семь процентов. Но это скорее не проблема Samsung, а особенность платформы Qualcomm.Да, в 2021 году производитель не положил в коробку к своему самому дорогому смартфону штатную зарядку — ее предлагают покупать отдельно или вовсе обходиться подручными блоками питания. Хорошо хоть, есть поддержка Quick Charge, а значит, подойдет практически любая зарядка. Мощность ограничена 25 Вт: за 30 минут по проводу удается набрать примерно 35 процентов с нуля, а полностью — примерно за два часа. Есть беспроводная зарядка с возможностью реверсивного питания других гаджетов.ИтогоВ России базовая версия (256 Гб) обойдется в 159 990 рублей, расширенная — на десять тысяч больше. За предзаказ до 9 сентября обещают стилус с чехлом и сертификат на бесплатную замену экрана. Есть и программа трейд-ин, но для ощутимой скидки придется сдать довольно свежий и недешевый смартфон.Хоть смартфоны с гибкими экранами на рынке не первый год, это до сих пор экзотика. Концепция Samsung Galaxy Z Fold3 вообще уникальна: в одном корпусе — смартфон и планшет. В третьем поколении гаджет стал еще надежнее, это явно уже не игрушка для гиков.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, qualcomm, samsung, видео, фото - риа наука, процессоры, аккумуляторы